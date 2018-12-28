翁啟惠被控貪污一審無罪 法院：檢無法證明犯罪

（中央社記者蕭博文台北28日電）前中央研究院院長翁啟惠被控收受台灣浩鼎生技董事長張念慈賄賂，協助浩鼎取得中研院「新一代酵素合成寡醣技術」。士林地院認為檢方無法證明翁、張犯罪，今天判決無罪。

士院今天上午11時宣判後，旁聽席傳出掌聲。翁啟惠隨後書面聲明，「正義雖到，名譽難復，希望就此劃下句點」，翁的律師也希望檢察官不要上訴。士林地檢署則表示，待收到判決書後再研議是否提起上訴。

翁啟惠被控在中研院院長任內，於民國100年間與張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，另於101年12月間收受3000張浩鼎股票，作為協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權的對價。

起訴還指，浩鼎製造夥伴潤雅公司與中研院簽訂「新一代酵素合成寡醣技術」專屬授權備忘錄，翁啟惠即指示研究團隊交付醣分子Allyl Globo H，又讓潤雅派員至中研院學習酵素合成法，使浩鼎得以在未簽屬專屬授權契約前取得技術，並將成果攜出使用。

士林地方法院新聞稿則指出，貪污治罪條例的行受賄罪，雙方必須就賄賂具體內容、公務員特定職務內容達成合致，但檢察官只能證明張念慈擬將浩鼎經董事會通過發給張念慈的1500張技術新股贈與翁啟惠，無法證明張念慈向翁啟惠要求為特定職務行為。

合議庭指出，檢察官提出翁啟惠、張念慈電子郵件為證據，但張只是詢問翁是否要就持有浩鼎股票製作持股聲明，未明確提及贈與1500張技術新股，也未要求翁在職務範圍內履行特定行為；翁雖回覆「OK」，仍難以證明雙方就賄賂內容、職務行為達成合致。

合議庭也認為，翁啟惠是本技術案發明人，得知浩鼎有意購買其發明所製成的Allyl Globo H醣分子時，要求浩鼎應與中研院簽屬專屬授權書，也符合中研院規定的技轉流程。

翁啟惠以女兒名義認購3000張浩鼎股票部分，合議庭認為，翁啟惠、張念慈相識多年，長期透過張念慈理財投資，且都是張念慈買股，再由翁啟惠支付或償還款項。

判決指出，翁啟惠取得3000張浩鼎股票前，已陸續以自有資金購買1460張浩鼎股票，市價超過新台幣1.6億元，處分後足以支付認購3000張股票所需的9300萬元，檢察官無法證明翁啟惠聲稱已清償張念慈墊付的款項並非事實，因此難以認定有何行受賄犯行。

新聞稿還指出，翁啟惠案發時身為中研院長，未如實揭露以女兒翁郁琇名義持有的3000張浩鼎股票，並發布新聞稿強調或形塑自己從未持有任何上市、上櫃及未上市生技公司股票形象，此舉已嚴重影響民眾對其個人及政府施政作為之信賴。

但合議庭認為，翁啟惠未誠實申報依法應申報的財產，僅屬違反公職人員財產申報法規定，自應由主管機關依權責處理，不得僅因股票買賣以借名登記方式為之，即遽認此借名登記在他人名下之股票為賄賂。

士林地方檢察署106年依貪污治罪條例期約賄賂、收受賄賂罪起訴翁啟惠，另依期約賄賂、交付賄賂罪起訴張念慈，士院今天判決翁、張無罪，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1071228

浩鼎案小百科 翁啟惠被控在中研院院長任內，與台灣浩鼎生技董事長張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，另收受3000張浩鼎股票，作為翁啟惠協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權的對價。

士林地方檢察署2017年依貪污治罪條例期約賄賂、收受賄賂罪起訴翁啟惠，另依期約賄賂、交付賄賂罪起訴張念慈。

2018年8月開審理庭時，張念慈、翁啟惠否認犯罪，士林地方法院12月28日宣判兩人無罪，全案仍可上訴。