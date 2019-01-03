20多年來首見 台北AOB型血庫存低於3天

（中央社記者陳偉婷台北3日電）台灣血液基金會今天公布血液安全庫存量，台北捐血中心的A、B和O型血安全庫存都僅低於3天，為20多年來首見。分析原因，與大台北醫院用血量增加有關。

血液安全庫存量應為7天以上，4至7日就是偏低，4日以下是急缺。但根據血液基金會資料，今天的血液庫存量全台總量有4.7天，亮黃燈；最缺的是台北捐血中心，A型僅剩2.6天、B型僅2.9天、O型為2.2天，3種血型都亮紅燈，合計僅2.6天。

新竹捐血中心的A型也急缺，僅2.6天、AB型僅3.6天，合計只有4.6天；台中捐血中心合計為5.4天；高雄捐血中心的O型血僅3.4天，合計僅4.2天。只有台南捐血中心各種血型都充沛，合計有8.3天。

血液基金會公關處長黎蕾上午受訪表示，107年台北捐血中心的捐血量比前一年增加3.3%，但需求量也大增，供應數增加4.8%，明顯比其他區域為多。當需求大於供給，就會持續出現血庫探底的狀況，尤其現在A、B和O型血安全庫存都低於3天，為20多年來首見的低點。近日更緊急向中南部調了900多袋血。

黎蕾說，分析台北血庫缺乏的原因，與北部醫學中心較多有關。根據健保資料庫分析，用血最多的科別為血液腫瘤科，因癌症病人治療時可能破壞造血功能，必須補充紅血球，台北大醫院多、病人也多，因此增加用血量，加上天氣常陰雨或寒冷，也會影響捐血意願。

根據統計，107年大台北地區血液用量約增加3萬5700袋，換算約17.3天的庫存量。

為了拉抬血量，台北捐血中心從4日起，各定點延長捐血作業時間一小時，歡迎符合捐血資格民眾踴躍挽袖。（編輯：卞金峰）1080103