元宵節沒燈會惹議 高雄燈會將延期落幕

（中央社記者程啟峰高雄11日電）2019高雄愛河燈會2月17日落幕，造成元宵節沒燈會惹議。高雄市政府觀光局長潘恒旭今天下午受訪表示，觀光局從善如流，今年高雄燈會展期將延到2月20日落幕。

2019高雄燈會舉辦場地從高雄港碼頭移到愛河，展期從往年的16天縮短為9天，在元宵節前兩天結束，引發外界批評聲音。

高雄市長韓國瑜上午在高市府受訪表示，高雄燈會展期規劃的型態類似燈會接龍，串聯南台灣幾個燈會活動，營造出一棒接一棒的感覺，這確實是新的構想，只是造成很多人議論，會再跟觀光局商討是否調整。

潘恒旭上午在市府受訪也解釋，今年高雄燈會規畫與屏東台灣燈會、佛光山燈會串聯，打造南方3大燈會。由佛光山平安燈會2月5日（大年初一）打頭陣，愛河燈會接著從2月9日至17日舉辦，隔一天就是台灣燈會在屏東大鵬灣登場，希望藉3個燈會串聯，把中北部跟亞洲的遊客都引導到南部來看燈會。

潘恒旭說，民眾對高雄燈會展期太短且未能辦到元宵節有意見，觀光局內部會再作討論，研議是否延長兩天至元宵節。隨後潘恒旭下午出席曼樺老師「2019己亥豬年運程」新書發表會受訪時表示「高市府從善如流，確定將高雄燈會展期延至2月20日落幕」。

此外，高雄燈會現場「國瑜夜市」也同步順延至2月20日。高雄市觀光局上午在河東路六合截流站前辦理攤商抽籤作業，現場吸引近2000名民眾參與，其中120個抽籤攤位下午出爐，中籤攤商種類以美食及小吃為主，另有部分文創商品攤商。（編輯：孫承武） 1080111