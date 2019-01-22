萬事達卡限制市場競爭 歐盟重罰200億元

（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）全球信用卡發卡巨擘萬事達卡公司因限制銀行業競爭，阻礙他們提供較便宜的支付費用，今天遭到歐洲聯盟（EU）罰款5.7億歐元（約新台幣200億元）。

法新社報導，負責競爭事務歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「萬事達卡公司（MasterCard Inc.）的規則，妨礙商家從其他成員國的銀行提供的較佳條件進行挑選，造成信用卡支付成本遭刻意調高，傷害消費者和零售商。」

萬事達卡是歐洲市場第二大信用卡發卡商，僅次於Visa公司。萬事達卡自2013年4月起遭到歐盟反托拉斯調查，他們也持續配合調查。

當消費者在零售商店用信用卡付款時，商家的合作銀行支付一筆費用給持卡人的銀行，商家的銀行再將費用轉嫁給商家，進而造成消費者購買成本增高。

2015年之前，這些交換費（interchange fee）的費率在歐洲各地大不同。但萬事達卡當時訂定規則，限制收到信用卡付款的銀行，必須採用他們在各自總部所在國訂定的費率。

歐盟執行委員會（European Commission）在聲明中指出：「這造成零售商和消費者的費用升高，跨境競爭受到限制，單一市場也因此遭到刻意分割。」

聲明表示：「歐盟執委會以此為基礎，認定萬事達卡的規則妨礙零售商受惠於較低費用，並限制銀行業跨境競爭，因此違反歐盟的反托拉斯規定。」

不過，布魯塞爾當局已將罰款縮減10%，以感謝萬事達卡配合調查。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080122