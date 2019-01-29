蔡總統：軍事威脅改變 優先部署防空飛彈

（中央社記者游凱翔台中29日電）總統蔡英文今天視導台中成功嶺新訓營區時表示，面對已經改變的軍事威脅，已要求國防部強化台灣本島的防衛能量，並優先部署防空飛彈。

年關將近，蔡總統上午赴台中成功嶺營區，並視導一波次的新兵175公尺實彈射擊，隨後前往營區餐廳與官兵同進午餐。

蔡總統致詞表示，面對已經改變的軍事威脅，已要求國防部強化台灣本島的防衛能量，並優先部署防空飛彈。

蔡總統說，她已到花蓮檢驗天弓三型飛彈部署進度，也到桃園八德視導與她奮戰過的戰友「五三工兵群」，更在國家中山科學研究院創立50週年時視導系統製造中心，要求加速飛彈產量，也交付中科院下一個50年的任務。因為這就是她的堅持，也是國人所期待的國防自主。

蔡總統指出，上午她先到台中清泉崗基地視察IDF經國號戰機的大本營，因為國軍所推動的高級教練機國造，在不久的未來將進行試飛；而幾週前在台中甲南海灘的精實演訓獲得民眾讚賞，她也前往五八砲指部慰勉。最後一站為何來到成功嶺營區，原因就是台下的所有官兵。

蔡總統說，選擇簽下志願役，有人是因為嚮往軍旅生涯，有人則是因為薪水穩定，也有人是一時找不到人生的方向，但無論什麼原因，都做出了正確的選擇，因為官兵身旁的長官也曾經做出重要的決定。

春節將至，總統蔡英文（後）29日到陸軍台中成功嶺營區慰勉官兵，蔡總統向營區官兵舉杯互敬。中央社記者王飛華攝 108年1月29日

蔡總統舉例，陸軍司令王信龍上將過去因為家境不好，選擇加入國軍，透過堅實的訓練成功翻轉人生，更讓生活穩定，也在穩定中向前找到未來生涯發展的機會，而台下的所有官兵在數十年後，會像王信龍一樣贏得社會尊敬。

蔡總統表示，她身為三軍統帥，期許優質的軍人成為社會發展的動能，經過精實訓練培養出擁有戰鬥力的士兵，也培養團隊合作、刻苦耐勞的人才，並在軍中學習到戰術專業。蔡總統認為，由民轉軍確實有辛苦的磨合，雖然很多人不習慣營區的約束跟限制，但這正是對人生的訓練及考驗。

蔡總統也要求現場負責官兵培訓的幹部達成3個任務。分別是務必持續精進訓練方式，以創新、跟上時代的教育，訓練新進弟兄姊妹；嚴格要求跟訓練的同時，務必妥善照顧官兵生活；將自己對國軍的未來與希望投射在官兵身上，運用幹部的人生歷練啟發並協助翻轉人生。

蔡總統最後說，幾十年後如果年輕弟兄姊妹在人生道路挺胸前進，代表台灣就有美好的未來，這也是她身為三軍統帥堅持的使命，也祝福眾人新年快樂。（編輯：林興盟）1080129