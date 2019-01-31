聯準會不升息與企業財報利多 美股大漲

（中央社紐約30日綜合外電報導）華爾街股市今天大漲，道瓊工業指數盤中一度上漲超過500點，終場3大指數漲幅都超過1.5%，主因蘋果與波音公司財報優於市場預期，加以美國聯邦準備理事會宣布不升息。

道瓊指數終場上漲434.90點，或1.77%，收在25014.86點。

標準普爾500指數上漲41.05點，或1.55%，收在2681.05點；那斯達克指數上漲154.79點，或2.20%，收在7183.08點。

聯準會除了決定維持基準利率水準不變，也對進一步升息明確展現審慎態度。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）指出：「升息的理由已有所減弱。」

蘋果公司（Apple）公布財報，上季獲利達200億美元，比起前一年同期減少不到1%，加以音樂、電影、應用程式與其他服務的營收成長，彌補了iPhone手機銷售下滑的損失，財報表現優於預期，股價大漲6.8%。

道瓊指數成份股波音公司（Boeing）去年第4季財報也優於市場預期，而且預估商用飛機交機數量將大增，股價大漲6.3%。（譯者：林治平）1080131