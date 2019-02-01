調查局破獲94公斤走私海洛因 市價估達24億

法務部調查局台北市調查處、台北地檢署、財政部關務署基隆關共同偵破跨境走私，查獲242塊、重量共約94公斤的海洛因磚，調查局1日在台北舉行記者會說明，法務部長蔡清祥（前左2）出席視察，並慰勉有功人員。中央社記者吳翊寧攝 108年2月1日

（中央社記者蕭博文台北1日電）調查局台北市調查處今天宣布破獲近年最大宗的貨櫃走私海洛因毒品案，於基隆港查獲以大型機具夾藏的海洛因磚242塊，共計重約94.138公斤，市價約新台幣24億元。

法務部長蔡清祥今天下午前往台北市調查處嘉勉辦案人員，致詞時表示本次調查局在檢察官指揮下，與海關、警方通力合作順利偵破，堪稱緝毒團隊典範，也肯定新任台北處處長劉復興打響第一炮，希望再接再厲續創佳績。

調查局指出，1月28日在基隆港查獲一起國內毒梟以開設公司進出口機具手法走私毒品案件，是近年破獲最大宗貨櫃走私海洛因毒品案件。

全案起於台北市調查處接獲線報，指顏姓、張姓男子成立人頭公司，企圖以合法進口機具掩護毒品走私，自泰國以海運貨櫃將產自金三角「一帆風順」及「福祿壽」等客製化品牌海洛因磚走私來台以牟取不法暴利。

新聞稿指出，該集團事先購入拆卸設備，並多次進口五金機具，藉此累積正常進出口假象。

春節連假期間，國內毒品需求量大，台北市調查處長期監控研判，該公司1月27日自泰國曼谷運抵基隆港的貨櫃非常可疑，在台北地檢署檢察官詹騏瑋指揮下，會同財政部關務署基隆關及高雄關等單位組成專案小組。

專案小組1月28日下午4時30分許，在基隆港西岸儀檢站開櫃查驗，於泰國進口的2具大型機具內查獲夾藏海洛因磚242塊，共計重約94.138公斤。

辦案人員說，一具大型機具即重達2000公斤，須動用起重機搬運，且夾藏手法隱密，必須動用砂輪機、磁力機等機具才有辦法層層拆解，毒販還在海洛因磚外抹上黃油，避免晃動及遭緝毒犬察覺，手法令在場開櫃查緝人員嘆為觀止。

調查局指出，242塊海洛因磚，初估約可滿足國內海洛因毒品市場半年的需求量，並可供約900萬人次吸食，嚴重危害國民身心健康。辦案人員表示，每塊海洛因磚小盤價約1000萬元，此次查獲的數量市價恐高達24億餘元。

調查局表示，毒品案通常需要耗費大量人力長期偵查，幸獲北檢全力指揮及友軍支援，才能順利偵破。調查局將秉持「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」的原則，持續追緝毒品走私集團，以維護國家安全、社會安定及國民健康，並建立無毒家園。

北檢也發布新聞稿表示，檢察官訊問張姓、顏姓男子後，以兩人涉犯走私毒品嫌疑重大，並有勾串共犯、湮滅證據之虞，向台北地院聲請羈押禁見獲准，後續將持續擴大追查，釐清全部犯罪集團結構及犯罪事實。（編輯：李錫璋）1080201