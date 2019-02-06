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桃園嘉里大榮物流大火 一死一命危4人疑受困

最新更新：2019/02/06 16:22
桃園市觀音區嘉里大榮物流公司6日傳出大火，其中一名30歲越南籍移工經送醫後不治，一人命危待觀察，另外4人疑似受困火場，下落不明。（桃園消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　　108年2月6日
桃園市觀音區嘉里大榮物流公司6日傳出大火，其中一名30歲越南籍移工經送醫後不治，一人命危待觀察，另外4人疑似受困火場，下落不明。（桃園消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　　108年2月6日

(中央社記者邱俊欽桃園6日電）桃園市觀音區嘉里大榮物流公司今天發生火警，並竄起大量濃煙，其中一名30歲越南籍移工經送醫後不治，一人命危待觀察，另外4人疑似受困火場，下落不明。

桃園市政府消防局表示，上午10時19分接獲報案指出，位於觀音區桃科二路的嘉里大榮物流公司發生火警，消防局第三大隊立刻前往救災，前後並調遣39輛消防、救護車，共103名消防人員前往救援。

消防局表示，起火建築為廠區內的地上5層的RC結構建設，起火點位於2樓廠區內，消防局在第一時間得知疑似有員工受困火場，立刻馳援搶救。

消防局指出，其中一名30歲越南籍移工命危經送醫後，在下午宣告不治，另一名35歲越南籍移工雖然恢復生命跡象，但並未脫離險境。

消防局說，受傷與受困的人員為外包廠商所找來的臨時工，上午進行空調配管工程時，廠房內竄出火苗；確切外籍移工的身分仍待進一步釐清。

至於傳出4人受困火場，消防局表示，無法確認是否人還在火場內，下落不明。

消防人員初步表示，起火現場5樓有發電機油槽，並設有二氧化碳滅火設備防護，但大量濃煙竄出後，波及2樓物品，造成火焰與濃煙竄出。

消防局表示，遭火苗波及的廠房為去年底興建完成，內部管線設施仍在持續施工中，由於起火地點為密閉廠房，截至下午3時火勢仍在悶燒中。（編輯：李亨山）1080206

桃園市觀音區嘉里大榮物流公司6日傳出大火，並竄起大量濃煙。（桃園市消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年2月6日
桃園市觀音區嘉里大榮物流公司6日傳出大火，並竄起大量濃煙。（桃園市消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年2月6日
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