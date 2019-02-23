杜拜女網賽謝淑薇擊退詹家姊妹 闖女雙決賽

台灣網球一姐謝淑薇（圖）與搭檔史翠可娃在杜拜女網賽女子雙打4強戰中，以6比2、6比1直落二擊退台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣網球一姐謝淑薇與搭檔史翠可娃今天在杜拜女網賽女子雙打4強戰僅花56分鐘，未被破發球局，以6比2、6比1直落二擊退台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，闖進決賽。

謝淑薇雖在總獎金282.8萬美元（約新台幣8484萬元）的杜拜女網賽女子單打4強戰不敵澳洲網球公開賽女單亞軍捷克女將克菲托娃（Petra Kvitova）， 無緣決賽，但女雙賽事仍有爭冠機會。

杜拜女網賽女雙4強賽凌晨上演台灣內戰，謝淑薇與搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）對決詹詠然與詹皓晴，原班人馬去年3月曾在印地安泉網球公開賽16強賽碰頭，由「台捷組合」獲勝。

謝淑薇去年杜拜女網賽也曾闖進女雙決賽，當時搭檔為中國女將彭帥，對手是詹皓晴與中國女將楊釗煊。

雙方今天短暫互保發球局後，「台捷組合」隨後展開攻勢，第5、7局破發得手、連搶5局，以6比2搶下首盤；第二盤同樣未給詹家姊妹太多機會，3度攻破發球局，以6比1輕鬆勝出。

「台捷組合」僅花56分鐘，就收下決賽門票，儘管全場被逼出2個破發點，但都守住，預計將在台灣時間晚間9時登場的女雙決賽對決捷克哈爾德卡（Lucie Hradecka）、俄羅斯瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）組成的聯軍。（編輯：李明宗）1080223