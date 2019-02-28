教宗對話取代暴力說 總統認同：也是台灣信念

（中央社記者游凱翔台北28日電）總統蔡英文今天接見教宗方濟各特使費洛尼樞機主教，蔡總統表示，她非常認同教宗常說的「以對話取代暴力」這句話，因為這同樣是民主台灣的信念，台灣教徒也非常期盼教宗能親訪台灣。

教宗方濟各特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）今天至3月3日訪台，將出席在雲林縣舉辦的「第4屆全國聖體大會」閉幕典禮，下午則在總統府內晉見蔡總統。

蔡總統致詞表示，今天是台灣天主教會第4度舉辦全國聖體大會，非常歡迎費洛尼擔任教宗特使來台灣參加這個盛會，幾個月前她與許多天主教資深外籍神職人員見面，提到在台灣最匱乏的年代，這些前輩來到台灣，在醫療、教育等領域付出心力、帶動台灣發展，讓人民非常感激。

對於天主教徒對台灣的貢獻，蔡總統說，不論是過去與現在，天主教徒是台灣社會很重要的一股力量，也不斷默默做出貢獻。例如這屆的全國聖體大會則由嘉義教區在雲林舉行，教友們不但要帶領台灣與國際接軌，也特別行銷雲林地產、地景帶來觀光，相信費洛尼此行也能感受到台灣的熱情與活力。

蔡總統也提到，台灣各個宗教間相處融洽、彼此尊重的氣氛也受到教廷肯定，梵蒂岡跟台灣曾多次合辦跨宗教會議，希望透過這次費洛尼的來訪，能促進台灣跟梵蒂岡之間有更多瞭解與交流。

教宗方濟各常說「以對話取代暴力是最好的方式」這句話，蔡總統表示，她非常認同，因為這也是民主台灣的信念，台灣跟教廷共享自由、人權、博愛等普世價值，台灣未來將持續作為教廷人道慈善的夥伴，為世界做出更多貢獻。

蔡總統最後說，她要再次誠摯感謝費洛尼專程來到台灣共襄盛舉聖體大會，台灣教徒也非常期盼教宗方濟各能親自訪問台灣，並帶來天主至高的祝福，並預祝費洛尼在台的行程順利。（編輯：楊凱翔）1080228