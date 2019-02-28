更多編輯台推薦新聞：
馮羿再登艾倫秀 烏克麗麗飆搖滾樂全球驚豔
娛樂

馮羿再登艾倫秀 烏克麗麗飆搖滾樂全球驚豔

加前司法部長爆炸性證詞 杜魯道面臨下台危機
國際

加前司法部長爆炸性證詞 杜魯道面臨下台危機

川金河內峰會晚宴坐圓桌 大啖泡菜鮮蝦和牛排
國際

川金河內峰會晚宴坐圓桌 大啖泡菜鮮蝦和牛排

外國友人疾呼放天燈是災難 新北市尋環保觀光雙贏
地方

外國友人疾呼放天燈是災難 新北市尋環保觀光雙贏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

柯文哲談大屠殺宣傳猶太人 猶太協會指用詞輕率

最新更新：2019/03/01 07:40
台北市長柯文哲（中）27日結束以色列之行返抵國門，他表示，以色列是值得台灣學習的國家，台北市府未來也會與以色列有很多合作交流。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年2月27日
台北市長柯文哲（中）27日結束以色列之行返抵國門，他表示，以色列是值得台灣學習的國家，台北市府未來也會與以色列有很多合作交流。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年2月27日

（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長柯文哲出訪以色列回來後曾說：「對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人這件事情。」台北市可巴德猶太協會今天發聲明，認為柯文哲輕率誤用詞彙。

柯文哲23日至27日率團前往以色列參加全球市長會議，返抵國門後接受媒體聯訪時表示，到以色列有被安排參觀大屠殺紀念館，他說：「因為對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人這件事情。」

社團法人台北市可巴德猶太協會今天晚間發布新聞稿表示，近年來他們一再公開譴責在台灣社會上可見之「納粹」符號與旗幟的濫用，並呼籲台灣政壇應避免引用「希特勒」或「大屠殺」之名做出攻擊他人的譬喻。

可巴德猶太協會強調，這些詞彙的輕率誤用會加深對於猶太受難者的再次傷害，希望柯文哲的發言或任何其他關於納粹屠殺猶太人的言論，都能避免被放大作為政治利益下的攻擊工具，並且應該被每一個人謹慎提及、慎重對待。

台北市政府則回應，這次柯文哲訪問以色列參觀大屠殺紀念館，參觀過程中也感到非常震撼。歷史的教訓是，保護人民安全和權利的社會和相關制度是何等脆弱，因此每個國民需要認識普世價值的重要性，堅守價值才能維護社會的公平正義。（編輯：唐聲揚）1080228

延伸閱讀
二二八受難者家屬批柯文哲投機 北市府：尊重柯文哲試乘自駕車 讚以色列產業政策藍圖清楚反猶推文惹風波 美國穆斯林女議員爽快道歉
地機族