監院糾正行政院核四政策 4監委提不同意見書

（中央社記者王承中、葉素萍、廖禹揚台北6日電）監察院今天通過包宗和等監委的調查報告，針對政府核四政策重大變動導致資源浪費，且能源轉型未經完整評估，造成空氣污染等後果，糾正行政院、經濟部。不過，有4名監委提出不同意見書。

行政院表示，尚未收到糾正文，待收到後再回應。經濟部能源局則表示，目前能源轉型綱領已經針對能源轉型有完整評估，也持續與社會進行許多討論跟溝通。但涉及台電經營面部分無法回應。

監察院財政及經濟委員會今天開會通過包宗和、李月德、陳慶財等監察委員的調查報告，針對政府的核四政策重大變動導致資源浪費，且能源轉型未經完整評估，未詳細說明電價的影響，以及近年以火力發電彌補電力缺口，造成空氣污染，糾正行政院、經濟部。

上午的討論非常熱烈，正反意見相互交鋒，包宗和召開記者會時，持不同意見的田秋堇、趙永清、蔡崇義、王幼玲等監委也到場，隨後並就地續開記者會，而包宗和等人則到台下聆聽，形成不同意見監委相互聽對方記者會的罕見景象。

包宗和表示，核四興建歷經20餘年仍未能完工商轉，興建費用已投入新台幣2833億元，自民國103年起封存迄今，台電公司每年在無經濟效益流入的情形下，皆須耗費數億元於資產維護管理，經濟部及行政院對核四政策的重大變動，導致資源嚴重浪費，核有怠失。

包宗和指出，行政院於105年7月設定2025年能源配比（燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%）的限時非核能源轉型政策，卻未經能源安全、能源經濟及環境影響等完整評估。在核四封存、再生能源進度緩慢，以及核一1號機、核二2號機長期停止運轉下，導致供電吃緊天數日增，且火力發電占比逐年提高，造成嚴重空氣污染，確有違失。

他說，核四封存迄今，2833億元仍持續帳列台電的資產，其妥適性遭外界質疑，行政院及經濟部未能積極正視，顯有欠當，一旦將核四認列損失後恐將對台電造成財務危機，行政院及經濟部應儘速籌謀核四後續轉型相關處置以利資產有效運用，並督促台電妥為因應規劃，以減少財務衝擊。

包宗和表示，對於核四的調查，不在於考量誰擔任總統或機關首長，完全是針對機構，調查也不涉及核四是否重起的問題，但核四封存後所導致的影響，需要進一步思考。

田秋堇表示，台灣各界多同意沒有核安，就沒有核電，但包宗和等人的調查報告對於核四封存原因、決策過程皆未觸及，也不談核四安全問題，形同以核四安全無疑慮的前提進行調查，並形成調查意見，恐造成與實情有落差的調查。

田秋堇指出，若核四發生福島級的核災，台灣將面臨政經崩潰的危機，但調查報告僅單方面提供核四封存、停建後，對經濟與電價的衝擊，卻未曾針對若台灣發生核災的總成本進行完整分析評估，以如實面對能源選擇的代價與風險。

蔡崇義表示，如果接受這份調查報告，就等於接受核四可以安全運轉的前提，但是監察院在101年就已調查指出核四有核安問題，而糾正過行政院、經濟部，如今調查報告卻避而不談，所以他沒辦法接受。（編輯：林孟汝）1080306