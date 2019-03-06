監院糾正政院核四政策 民進黨：動機匪夷所思

（中央社記者葉素萍台北6日電）監察院通過對核四封存影響暨替代電力調查報告，民進黨今天說，錯誤的是核四的規劃以及興建，而非封存；監察院調查結果不僅有倒果為因之嫌，其動機也讓人匪夷所思。

針對核四政策重大變動導致資源浪費，且能源轉型未經完整評估，監察院今天通過監察委員包宗和、李月德、陳慶財的調查報告，糾正行政院、經濟部。包宗和說，調查不涉及核四是否重啟，但封存後所導致影響需進一步思考。

民主進步黨發言人李問今天透過新聞稿表示，監察院調查報告沒有約詢做封存決策的前總統馬英九、前行政院長江宜樺；核四封存後、到政黨輪替前，2年的時間，馬英九政府並沒有任何配套作為，監察院沒追究，卻糾正現在民進黨政府，調查結果不僅有倒果為因之嫌，其動機也讓人匪夷所思。

李問強調，錯誤的是核四的規劃以及興建，而非封存。

李問指出，核四自動工以來，弊端頻傳，監察院曾對核四的興建工程，如偷工減料、施工品質不佳、輕忽核安、經費暴增乃至官員收賄等問題，進行過調查，共有6次糾正及2次的彈劾，另外，原能會也對核四廠工程17件重大違規事件，總計開出新台幣2290萬元的罰款。從核四如此多的弊端記錄及其核能安全問題來看，核四工程本就應該有所決斷，不論是停建，還是封存，都是在對核四這爛攤子做出停損，停止繼續巨額的錢坑浪費。

關於核四封存，李問表示，2014年因有高達7成的民意反對下，馬英九政府既不敢繼續蓋，也沒有魄力地選擇停建，只好順應民意宣布封存停工，但在封存之後，到2016年政黨輪替，中間有2年的時間，馬英九政府並未做出任何具體配套作為，直到總統蔡英文上任後，提出新能源轉型政策與替代電力的計劃，因應核四封存後的相關影響。

李問指出，近日來，不論是馬英九跟江宜樺用「以核養綠」包裝的「假綠能，真核電」，還是前新北市長朱立倫，昨是今非、毫無誠信地轉變為支持重啟核四，到今天馬英九所任命的監察委員提出核四封存糾正報告，刻意忽略核安及無解的核廢料問題，時間點上，不禁令人質疑，是不是企圖讓台灣走回核四錢坑的回頭路。（編輯：楊凱翔）1080306