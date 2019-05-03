中國非洲豬瘟恐掀全球物價漲勢 衝擊經濟成長

（中央社香港3日綜合外電報導）中國爆發的非洲豬瘟，正在全球食物鏈掀起波瀾。疫情延燒9個月來，中國豬肉價格大漲，引發全球肉品和飼料價格攀升。若情況持續，恐進一步衝擊全球經濟。

中國官方估計，國內因非洲豬瘟撲殺豬隻已達100萬頭。但屠宰數據暗示，中國目前所有的4億4000萬頭豬隻，今年還會再減少1億頭。

美國農業部4月也預估，中國豬隻今天將減少1億3400萬頭，相當於美國全年豬隻產量，且是美方自1970年代中期開始統計中國豬隻以來，可能將出現的最大萎縮規模。

有近40年大宗商品市場分析資歷的INTL FCStone Inc.首席經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）指出：「這是前所未有的情況，將衝擊全球食品價格。」

中國擁有全球半數豬隻，產業價值達1280億美元（約新台幣3兆9550億元），且人均豬肉消費量高居全球第3。

全球最大農產品交易商之一阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（Archer-Daniels-Midland Co.）的執行長魯西諾（Juan R. Luciano）預警，中國豬隻數量可能減少達30%。

魯西諾4月26日在法說會上表示：「中國為了滿足國內需求，顯然將有必要進口大量豬肉和很可能其他肉類和家禽。」他還預估，這也可能刺激作為牲口飼料的豆粕在北美、巴西和歐洲的銷售成長。

中國豬肉批發價已較一年前上漲21%。且由於歐美的豬隻處理廠將更多豬肉產品銷往中國，已導致兩地豬肉價格攀升。根據總部在馬德里的豬肉業團體Interporc的數據，西班牙培根價格3月大漲約20%，德國的豬肩胛肉價格也上漲了17%。

荷蘭合作銀行（Rabobank）駐雪梨大宗商品分析師吉德里-貝爾德（Angus Gidley-Baird）表示：「這可能帶來的總體衝擊相當大。這是影響今年動物蛋白質市場最重要的因素，且可能持續數年。這將動搖市場，並可能影響地緣政治情勢。」

漲勢已擴散到其他肉品。今年第1季中國進口的澳洲牛肉激增67%。且鑒於銷往中國肉品看增，巴西肉品處理公司如JBS SA和米諾瓦（Minerva SA）的股價飆升。

中國進口更多肉品，將導致全球其他地區的食物成本上升，進而衝擊各國經濟。

由於豬肉占中國消費者物價籃中最大部分，若再加上其他肉品價格受到的影響，花旗集團（Citigroup）預估，單單中國豬肉價格翻倍，中國消費者物價將上漲5.4%，相較於花旗目前預估今年中國通貨膨脹率為2.6%。

花旗集團駐香港首席中國經濟學家劉利剛認為，儘管中國政府很可能以特殊事件看待豬肉相關物價上漲，而非視為物價普遍攀升；但若中國通膨率因此升破3%的上限，恐限制中國人民銀行採取積極措施來刺激經濟。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080503