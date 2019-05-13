美中貿易戰升溫 台股失守10600點摜破季線

美中貿易戰升溫影響台股，13日指數開低走低，終場收跌154.7點，摜破10606點季線關卡，也失守10600點大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北13日電）美中貿易戰升溫，再度重創國際股市，台股同樣受到影響，指數開低走低，終場收跌154.7點，摜破10606點季線關卡，也失守10600點大關。

加權指數今天收在10558.29點，跌154.7點，跌幅1.44%，成交值新台幣1134.64億元。

美中貿易協商未能達成協議，美國10日起對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅由10%增加到25%，美國總統川普還指示對其他逾3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

法人憂心，關稅措施可能影響蘋果(Apple)，獲利恐減少逾2成，蘋果供應商將連帶受到影響，蘋概三王大立光、台積電與鴻海今天股價同步走跌，大立光下跌新台幣205元，跌幅4.6%，台積電跌2.15%，鴻海跌2.99%。

可成、玉晶光及台郡等蘋果概念股股價也都走低，可成下跌16.5元，跌幅6.93%，玉晶光跌8.28%，台郡跌4.53%。整體電子類股指數跌2.17%，為盤面弱勢指標。

傳統產業股也普遍走跌，玻璃類股指數跌2.35%，橡膠、汽車與觀光類股指數同步下跌逾1%，只是六福在六福客棧申請危老重建計畫獲准激勵下，股價強攻漲停，達7.63元。

大同集團旗下尚志半導體因提列綠能投資損失，第1季每股淨值轉為負3.95元，股票恐將下市，成為大同集團第3家股票下市企業。尚志股價跌停，收2.63元，大同也跌1.9元，跌幅8.23%。

台灣高鐵前4月獲利持續成長，稅前淨利29.07億元，年增5.32%，股價收漲2.35元，漲幅6.42%，連帶帶動運輸類股指數大漲1.29%，表現強勁。

分析師王兆立表示，美中貿易戰情勢變化將持續牽動國際股市走勢，也將是左右台股後市一大關鍵，是市場關注焦點。（編輯：楊玫寧）1080513