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美加墨撤銷鋼鋁關稅 新北美自由貿易協定有譜

最新更新：2019/05/18 07:50
美國總統川普17日宣布，撤銷對加拿大和墨西哥進口鋼鋁關稅。（圖取自Pixabay圖庫）
美國總統川普17日宣布，撤銷對加拿大和墨西哥進口鋼鋁關稅。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，撤銷對加拿大和墨西哥進口鋼鋁關稅。此項措施曾引發美國與加、墨間的摩擦，並阻礙新的北美自由貿易協定達成。

法新社報導，川普在華盛頓哥倫比亞特區的一項活動指出：「我很高興地宣布，我們已與加拿大和墨西哥達成協議，將出售我們的產品至這些國家而無需課徵關稅。」

川普的這番聲明前，加拿大公布美加已達協議，美國撤銷加拿大進口鋼鋁關稅，且加拿大也撤銷報復性措施。

墨西哥隨後也證實，已與美國達成了類似協議。

美國去年以國家安全為由，對鋼鐵課徵25%關稅及對鋁課徵10%關稅後，成為美、加、墨3國去年談判以期達成一項新的北美貿易協定的重大障礙。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在渥太華告訴記者，之前已有共識，即「這些關稅對彼此勞工和消費者都帶來傷害」，且對新的自由貿易協定「沒有多大意義」。

「很明顯地，持續對鋼鋁課徵關稅及我們的反抗手段，都代表著朝達成新的北美自由貿易協定的重大障礙。」他提到的是簽署達24年之久的北美自由貿易協定（NAFTA）。

杜魯道表示：「現在我們已完全撤銷這些關稅，我們將與美國就正式通過（協議）的時機攜手合作，我們相當樂觀未來數週能有明顯進展。」

墨西哥首席談判代表希德（Jesus Seade）也以類似推文指出，撤銷鋼鋁關稅「清除了達成美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）的障礙」。（譯者：徐睿承）1080518

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