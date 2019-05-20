科普卡PGA錦標賽連霸 伍茲2007年衛冕以來第一人

（中央社紐約州法明德19日綜合外電報導）美國好手科普卡今天擋下同胞強生後來居上攻勢，連續第2年稱霸PGA錦標賽（PGA Championship），成為老虎伍茲2007年衛冕以來第一人。

科普卡（Brooks Koepka）昨天打完第3輪取得創紀錄7桿領先，看起來勝券在握，但今天第11洞到14洞連續苦吞4個柏忌，第17洞再吞柏忌，一度僅領先1桿。

強生（Dustin Johnson）第15洞擊出博蒂，原以為有機會趁勢超前，未料接下來兩洞連吞柏忌，收在69桿，4輪繳出低於標準桿6桿的274桿，以2桿之差飲恨居次。

科普卡最後一輪繳出高於標準桿4桿的74桿，總成績為低於標準桿8桿的272桿，驚險拿下生涯第4座大賽冠軍。上一位成功衛冕PGA錦標賽的球員是老虎伍茲（Tiger Woods），伍茲今年參賽未能晉級。

29歲的科普卡將擠下強生，榮登世界排名第一的球王寶座。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080520