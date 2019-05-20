台中茶館槍擊命案 疑因詐騙案引殺機

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市18日發生茶館槍擊案造成1死2傷，檢警查出史姓死者與涉行凶的陳姓男子是兒時玩伴，且曾一同加入詐騙集團遠赴葡萄牙犯案。全案是否因詐騙案引發殺機，檢警正深入調查中。

台中地檢署今天指出，目前已鎖定陳男與另一名共犯涉案，其中陳嫌與史姓死者是舊識，兩人曾同因一起詐騙集團案被告，目前案件已上訴台中高分院；至於是否因詐騙案引發殺機，需要進一步調查確認。警方正全力追緝犯嫌中。

檢察官會同法醫18日相驗史姓死者遺體，發現史男身上有10多處彈孔，但無法確認致命傷；21日下午2時將解剖，以釐清死因。

檢警調查，陳嫌17日在台中市租賃白色、銀色轎車作為犯案工具，陳嫌先將銀色轎車停放在沙鹿區一所高中附近備用。18日約出史姓死者到沙鹿區一家茶館碰面，當天中午陳嫌與另名共犯各持一長一短槍枝到茶館，槍殺史男後逃逸，流彈還波及店內兩名顧客。

犯案後，陳嫌與另名共犯駕駛白色轎車到沙鹿區一所高中旁，將車輛縱火滅證後，再駕駛預先停放的銀色轎車逃逸；接著到苗栗縣後龍鎮一處荒地，棄置車輛再次縱火滅證；兩嫌改以徒步方式到竹南火車站，轉搭其它交通工具逃亡。

陳嫌犯案時曾露臉，且毫無遮蔽，警方通知史男家屬指認。史母指出，行凶者是兒子兒時玩伴的陳嫌，兒子原先從事殯葬業，陳嫌在台中港擔任碼頭工人，兩人曾因詐騙案件被偵辦，懷疑兒子是因相關案件被尋仇。

警方指出，死者與陳嫌在加入詐騙集團前無前科，兩人於民國106年10月間加入詐騙集團後，一起前往位於葡萄牙的詐騙機房犯案。

該集團成功詐騙中國大陸一名管理公司負責人，得手人民幣8900萬元（約新台幣4億多元）後撤點返台。該詐騙集團王姓主嫌在中國大陸落網後，史男與陳嫌等27名成員也相繼被捕、起訴。

檢警發現，詐騙被害人的款項轉入人頭帳戶時，雖有人民幣2100萬元被凍結，但仍有人民幣6800萬元透過轉帳、電匯等洗錢方式流出。槍擊案是否因詐騙案件引發殺機，深入調查中。（編輯：戴光育）1080520