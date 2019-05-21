福特大瘦身 8月底前全球擬裁7000員工

（中央社紐約20日綜合外電報導）福特汽車（Ford）今天表示，計劃裁撤7000個職務，相當於福特全球支薪勞動力的10%，作為企業重整的一環，也希望藉由將重心放在電動車與自駕科技上，來改善旗下汽車產品。

法新社報導，福特發言人表示，縮減規模將涉及部分裁員及白領職員調動，預計8月底前完成。隨著愈來愈多消費者傾向選擇皮卡車及運動休旅車，福特正逐步淘汰美國多數轎車車款。

福特發言人布萊德雷（Marisa Bradley）表示，稍早在其他地區宣布裁減部分人力後，去年開始進行改組，北美地區將有800人遭解雇，包括本週的約500人。她說，公司尚未敲定其他地區的所有細節。

這項裁員行動每年料將為公司省下6億美元。

即便當前盈利狀況與暢銷F-150皮卡車等北美傳統汽車銷售密切相關，福特仍著眼電動車及自動駕駛技術的未來成長，擴大投資這些業務。

福特人力縮編時，中國及美國等關鍵市場的汽車銷售也出現降溫。

執行長赫基特（Jim Hackett）在致員工的電子郵件中說：「為了在這個競爭激烈的行業取得成功，並讓福特在瞬息萬變的未來取得勝利，我們必須減少官僚作風、授予管理人員權力、加快決策速度、聚焦最有價值的工作和削減成本。」

根據證券文件，截至去年底，福特共有19.9萬名員工，包括加入工會的職員，略少於2017年的20.2萬人。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）1080521