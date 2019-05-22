22機22艦東部海域實彈射擊 近年最大海上操演【圖輯】

國防部22日清晨在東部海域執行戰備訓練，反水面作戰實彈射擊部分，當海軍支隊偵獲敵軍第二突擊群快艇時，水面艦隨即進行干擾彈等實彈射擊。中央社記者郭日曉攝 108年5月22日

（中央社記者游凱翔花蓮22日電）國防部今天清晨在東部海域執行戰備訓練，共出動22艘水面艦、22架次戰鬥機實施實彈訓練，除了去年剛成軍的派里級雙艦外，空軍三型主力戰機也實施雲母、魔法、劍一實彈射擊，更是民國103年以來最大的海上公開操演。

這次國軍漢光35號實兵、部分實彈演練將於27日至31日舉行，國防部共安排媒體參與3次邀訪行程，分別是28日的彰化戰備道操演、30日位在屏東滿豐射擊場的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」及清晨的東部海域戰備操演。

針對清晨的東部海域操演，國軍昨晚邀請媒體先行登上左營艦採訪。

軍方統計，艦艇部分，2艘基隆級驅逐艦，1艘康定級巡防艦（拉法葉艦）、3艘成功級巡防艦（含去年11月成軍的派里級銘傳艦、逢甲艦）、1艘濟陽級巡防艦、2艘錦江級巡羅艦、1艘沱江級巡羅艦、12艘光華六號飛彈快艇參訓，共22艘。

東部海域戰備訓練任務22日清晨舉行，金江艦、湘江艦（圖）各投放2枚深水炸彈執行攻潛，圖為爆炸畫面。中央社記者游凱翔攝 108年5月22日

空中兵力部分，22架次的三型主力戰機，包括幻象、IDF、F-16也參與此次訓練。這也是繼民國103年漢光30號演習、時任總統馬英九親自出海校閱後，近年來規模最大的海上公開操演。

現場說明官指出，此次演練是假想敵軍襲擊蘇澳中正軍港，另有大批空中目標飛越海峽上空，並指向台灣本島北部。蘇澳作戰中心依敵情威脅發布港區備戰，左營艦緊急出港後進行戰力保存，並航行東部與花蓮港的海上支隊會合，進行戰力整合對抗來犯的船艦。

此次共有「防空作戰」、「海空聯合反潛」、「反水面作戰實彈射擊」、「制空作戰實彈射擊」及「海上整補」等5個課目。

防空作戰部分，模擬敵軍的4架IDF經國號戰機對花蓮港實施攻擊，國軍隨即出動4架F-16戰機反擊，隨後敵方的8艘光六快艇來犯，國軍4架幻象2000向敵艦進行反艦飛彈飽和攻擊。

東部海域戰備訓練任務22日清晨舉行，F-16戰機（圖）也執行實彈演習，掠過基隆級左營艦。中央社記者游凱翔攝 108年5月22日

海空聯合反潛部分，由於情資顯示花蓮港外海疑似出現潛艦，P-3C反潛機進行偵蒐後偵獲敵潛艦位置，投擲煙標定位後，由宜陽艦實施反潛火箭攻擊，隨後由S-70C反潛直升機再次投放煙標後，由沱江艦率領2艘錦江艦組成水面打擊區隊，再由金江艦、湘江艦各投放2枚深水炸彈執行攻潛，由於若命中潛艦，艦船內的油污會浮上海面，因此隨後由S-70C實施海面探勘，確認有無成功命中潛艦。

反水面作戰實彈射擊部分，當海軍支隊偵獲敵軍第二突擊群快艇時，水面艦實施干擾彈、5吋及76砲、方陣快砲實彈射擊；制空作戰實彈射擊部分，由於偵獲敵機數架，此時海軍支隊除了完成防空任務外，F-16戰機、幻象2000、IDF戰機分別實施響尾蛇飛彈、魔法飛彈、劍一飛彈射擊。

演練最後則實施「高線傳遞（海上整補）」，說明官指出，進行這項操演時必須細心的掌握兩條比鄰艦艇的速度，兩艘艦艇寬約42公尺的距離，「相當於開車時伸出窗乎可摸到另一台車的距離」，必須保持專注避免碰撞，屬於高風險演練課目。（編輯：楊凱翔）1080522

國防部22日清晨在東部海域執行戰備訓練，反水面作戰實彈射擊部分，當海軍支隊偵獲敵軍第二突擊群快艇時，水面艦5吋及76砲、方陣快砲隨即展開實彈射擊。中央社記者郭日曉攝 108年5月22日

國防部22日清晨在東部海域執行戰備訓練，海空聯合反潛部分，S-70C反潛直升機投放煙標後，由沱江艦率領2艘錦江艦組成水面打擊區隊，再由金江艦、湘江艦各投放2枚深水炸彈執行攻潛。中央社記者郭日曉攝 108年5月22日

國防部22日清晨在東部海域執行戰備訓練，海空聯合反潛部分，金江艦、湘江艦於S-70C反潛直升機投放煙標定位後，各投放2枚深水炸彈執行攻潛，隨後再由S-70C實施海面探勘，確認有無命中。中央社記者郭日曉攝 108年5月22日

東部海域戰備訓練任務22日清晨舉行，幻象戰機（圖）也執行實彈演習，掠過基隆級左營艦，施放熱焰彈。中央社記者游凱翔攝 108年5月22日

國防部22日清晨在東部海域執行戰備訓練，共出動22艘水面艦、22架次戰鬥機實施實彈訓練，F-16戰機模擬敵機投放火焰彈，對支隊展開攻擊。中央社記者郭日曉攝 108年5月22日

國防部22日在東部海域執行戰備訓練，共出動22艘水面艦、22架次戰鬥機實施實彈訓練，F-16戰機模擬敵機對支隊實施攻擊，低空掠過左營艦上方。右為左營艦配置的方陣快砲。中央社記者郭日曉攝 108年5月22日

國防部22日清晨在東部海域執行戰備訓練，演練最後實施「高線傳遞（海上整補）」，這項操演時必須細心掌握兩艘比鄰艦艇的速度，兩艘艦艇間寬約42公尺的距離，「相當於開車時伸出窗乎可摸到另一台車的距離」，屬於高風險演練課目。中央社記者郭日曉攝 108年5月22日