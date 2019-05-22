美歐拒認中國市場經濟地位 台關注WTO判決進度

美國與歐洲不承認中國具備市場經濟地位，中國已分別向美、歐在WTO提起爭端解決訴訟。圖為WTO總部外觀。（圖取自facebook.com/worldtradeorganization）

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）美國與歐洲不承認中國具備市場經濟地位，中國已分別向美、歐在WTO提起爭端解決訴訟。外交部表示，將持續掌握相關進展，WTO判決結果將作為台灣貿易政策的重要參考依據。

立法院外交及國防委員會23日邀請外交部長吳釗燮、經濟部與行政院經貿談判辦公室等官員報告「美歐不承認中國具備市場經濟地位，我國之立場與因應作為」，並備質詢。

根據外交部送達立法院的書面報告，中國加入WTO（世界貿易組織）時曾承諾將減少補貼、削減國營企業等，以達到WTO框架下的公平原則；美、歐等顧及中國可能透過扭曲資源配置、隱性政策補貼等不公平貿易措施，損害其他會員的產業利益，因此要求中國同意入會後15年內，其他會員對中國產品的傾銷調查案，得採取替代國價格作為公允價格，以釐清中國產品有無傾銷，並據以對中國產品課徵更高的反傾銷稅，一旦中國可證明其具備市場經濟條件，前述作法即應終止。相關規範載明於中國入會議定書的第15條。

外交部指出，2016年中國入會滿15年後，中國主張前述入會議定書第15條條款已屆滿失效，中國自動取得市場經濟地位；不過，美、歐則表示反對，認為中國入會至今，在工資、 匯率、公司治理、資源配置等方面仍受政府干預，扭曲產品價格，因此拒絕承認中國具備市場經濟地位。中國於2016年12月12日分別向美國及歐盟於WTO提起爭端解決訴訟。

經貿辦報告指出，台灣在2006年已公告中國為非市場經濟體，這一立場並未改變。台灣並於中國控訴歐盟的WTO爭端解決案件中，發表第三國意見，支持歐盟、美國的立場。經貿辦將持續與WTO會員針對中國的市場經濟地位交換意見，並密切注意WTO爭端案的進展。

外交部表示，台灣並非上述爭端案的當事方，判決結果對台灣不具拘束力，不過因為台灣目前反傾銷措施與美國、歐盟相似，兩案判決結果將作為台灣貿易政策的重要參考依據。

外交部指出，目前中國控訴美國、歐盟的案件結果尚未公布，將持續掌握相關進展。同時，外交部將配合相關部門維護台灣產業利益，並持續運用多邊及雙邊管道，與理念相近國家共同合作，深化台灣與重要夥伴的經貿關係，並支持多邊貿易的自由市場體制，以爭取台灣最大利益。（編輯：張均懋）1080522