Google中止服務華為手機恐淪廢鐵 亞洲店家拒收

（中央社新加坡/馬尼拉22日綜合外電報導）隨著越來越多消費者憂心Google中止服務，採用Android系統的華為手機恐淪廢鐵，打算賣掉華為手機，亞洲部分國家的手機零售商開始拒絕收購華為手機。

Google表示，公司將遵守美國川普政府下達的禁令，意味著8月底起Google將切斷現有華為手機用戶的Android作業系統更新管道。新機也沒辦法下載Chrome和YouTube等Google熱門應用程式。

路透社報導，根據零售商和線上市集的數據，在這種情況下，新加坡和菲律賓都傳出有些用戶急著出脫華為手機，但願意承接的人卻不多。

新加坡手機零售維修商Wanying Pte Ltd的業務員說：「倘若我們收購了沒用的東西，要怎樣轉手賣出。華為產品不是不好，華為產品非常好，只是因為美國禁令，現在沒人想買。」

華為表示，公司已在開發自家的手機軟體，能使用開放源碼版本的Android系統，但不能取得Google應用軟體。儘管亞洲拋售華為手機的用戶增加，華為21日淡定在英國發表新機。

新加坡行動廣場（Mobile Square）業務員查克（Zack）表示，之前出售華為舊機的人大概一天5人，過去兩天人數飆增至20。

「來賣舊機的人通常是想舊換新，不過，現在看到的都是想賣掉最新的機型。」

新加坡受歡迎的線上市集Carousell表示，美國禁令宣布當天，華為手機待價而沽數量攀升逾倍。

根據市調研究公司Canalys，華為去年在新加坡手機市占率14%。

除了新加坡，菲律賓手機零售商對華為手機，也避之唯恐不及。

馬尼拉綠丘（Greenhills）購物中心新舊手機女業務員說：「我們不再接受華為手機，我們的客戶不會再買華為手機。」 她說，剛好在Google 20日宣布中止服務之前，出清華為P30 Pro，讓她鬆了一口氣。

另一位手機業務員說，她現在只願意以半價收購華為手機。「賣不賣得出去還得賭一把！」

不過，也有人認為現在是撿便宜的好時機。24歲來自新加坡的女學生告訴路透社：「我當下反應是擔心我現在這支華為手機變成廢鐵，但Google說，現有的華為手機不受影響…我就放心了。」她說，她還想趁現在撿便宜，入手華為新機。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1080523