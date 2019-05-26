NBA暴龍再演拉尾盤宰公鹿 隊史首闖總冠軍戰[影]

美國職籃NBA多倫多暴龍25日在東區決賽系列賽中以4勝2敗封王，將與西區的金州勇士爭奪總冠軍。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社多倫多25日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天靠一哥雷納德（Kawhi Leonard）27分17籃板，終場100比94擊敗聯盟第一種子密爾瓦基公鹿，隊史首度殺進總冠軍戰，將與金州勇士爭奪總冠軍。

暴龍隊在東區冠軍系列賽2連敗後4連勝，今天的第6戰與第5戰如出一轍，都是公鹿開局勢不可擋，但暴龍第4節拉尾盤逆轉獲勝。

暴龍以4勝2敗在東區封王，與西區冠軍勇士的總冠軍戰將於30日晚間（台北時間31日上午）在多倫多點燃戰火。暴龍在總冠軍系列握有主場優勢。

暴龍勞瑞（Kyle Lowry）17分、西雅坎（Pascal Siakam）18分；替補控衛范佛利特（Fred VanVleet）再扮板凳暴徒砍進14分。

公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）21分11籃板，羅培茲（Brook Lopez）18分9籃板3阻攻，密道頓（Khris Middleton）14分、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）13分，布洛格登（Malcolm Brogdon）與希爾（George Hill）各10分。

儘管6人得分達雙位數，但公鹿終場前幾個重要籃板沒保護好，眼睜睜看暴龍後來居上贏球。

公鹿第3節一度領先達15分，但暴龍追分來得很快，只帶著5分落後進入第4節，再靠一輪猛攻反超比分，公鹿羅培茲在終場前29.6秒兩罰都進，將落後分差縮小為3分，但此後公鹿隊卻屢屢拿不到球權，只能看著西雅坎與雷納德在倒數幾秒時罰進保險分。（譯者：陳亦偉）1080526