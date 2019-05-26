美中貿易戰延燒 鴻海發重訊：專案小組24小時關注

鴻海26日罕見發布重大訊息表示，因應現階段美中貿易紛爭，早已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注。圖為鴻海土城總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北26日電）美中貿易戰升溫，台股三王近期股價受衝擊，鴻海今天發布重大訊息指出，早已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注，且已加大開拓全球市場，在訂單有增有減之下，對整體業務影響有限。

美國總統川普對中國2000億美元產品，甚至可能將對3250億美元的產品課25%關稅，中國也對美國商品課重稅，全球股市下跌。加上近期美國對中國通訊大廠華為的一連串封殺行動，及對中國科技公司管制，美中貿易戰升級到科技戰。

受到美中貿易戰衝擊，台股上週盤中一度退守10300點，包括台積電、大立光、鴻海等台股三王股價疲弱，從5月初以來，鴻海股價已跌掉19%，市值大幅蒸發，本週將面臨新台幣70元保衛戰。

鴻海今天罕見發布重大訊息強調，鴻海是全球布局的公司，近年來持續推動客戶、產能國際化分配，因應巿場實際需求及變化，將產能做到符合最大利益的調配。鴻海與現有主要客戶都有著長期合作的穩定關係，不論客戶的經營狀況和處境都會全力支持既有客戶的業務發展。

鴻海說，因應現階段美中貿易紛爭，早已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注。面對目前複雜多變的國際產業環境和經濟情勢，藉由工業互聯網不斷提高產品質量和高科技服務水準，達到提質、增效、降本、減存的成果。

鴻海強調，已同時加大全球市場開拓，繼續推動結構多元化，及產業鏈布局全球化，增強自身的抗風險能力，將客戶業務波動對公司經營層面影響降至最低。（編輯：林沂鋒/林孟汝）1080526