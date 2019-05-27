妙天否認為韓國瑜辦誓師大會 無特定支持對象

（中央社記者余祥台北27日電）外傳國會政黨聯盟主席悟覺妙天禪師為高雄市長韓國瑜舉辦誓師大會。國會黨今天在臉書澄清指出，誓師大會活動與國會黨以及妙天並無關係，妙天也指出，目前無特定總統大選的支持對象。

韓國瑜表態將會出席6月1日在凱道舉辦的「決戰2020、贏回台灣」活動。媒體報導，申請路權單位是妙天旗下的「博愛基金會」，也指妙天是幕後金主等。韓國瑜今天表示，6月1日在凱道的「誓師大會」，是由包括宗教、社團等很多團體組織起來舉辦，妙天是其中之一，他是被動出席。

不過，國會黨在臉書發聲明澄清，針對媒體報導有「韓粉」委託妙天，為韓國瑜舉辦誓師大會一事，妙天重申，活動與國會黨以及他本人並無關係。

同時，外傳妙天曾與各方候選人會面，且已有屬意支持的總統大選候選人，妙天表示，國會黨一直秉持「人道主義」、「要給人民過好日子」的核心價值，因此對各方人才持廣納態度，只要理念相同、對人民有最大福祉，與各方均有合作空間，強調「目前並無特定支持對象」。（編輯：林孟汝）1080527