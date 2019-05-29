美財政部匯率報告 中國仍在觀察名單台灣未入列

（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）美國財政部今天公布最新匯率報告，報告未將任何國家列入匯率操縱國，但包括中國、德國、日本、南韓等9國列入觀察名單。台灣並未在名單之中。

美國財政部今天向國會遞交關於美國主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策半年度報告。美國財政部今年審查與評估擴大到包括台灣在內共21個貿易夥伴。

這份報告指出，未發現主要貿易夥伴涉嫌操縱匯率，但將中國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、韓國、馬來西亞、新加坡與越南列入觀察名單，值得密切關注。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在新聞稿中特別點名中國，他表示，在美中雙邊貿易順差持續擴大的情況下，人民幣兌美元匯率去年下跌8%，美國財政部會持續加強與中國在匯率方面的雙邊接觸。

新聞稿指出，中國匯率仍缺乏透明度，但據財政部評估，作為中央銀行的中國人民銀行去年直接干預措施有限。財政部會持續敦促中國採取必要措施，避免貨幣持續疲軟。

報告指出，中國近年來逐漸加強國家控制，增加對非市場的依賴機制，使用補貼與其他不公平作法扭曲中國與貿易夥伴的經濟關係，這些行為往往限制中國對進口商品的需求與市場准入，導致貿易順差擴大。

報告呼籲中國積極面對市場扭曲現象，包括補貼與國有企業。報告也認為，經濟基本面與結構性政策改善有助於增強人民幣匯率，也有助於減少中國對美國的貿易順差。

美國財政部依據「1988年綜合貿易暨競爭力法」及「貿易便捷化暨執行法」，每年4月及10月向國會提交「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」（Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States） ，觀察主要貿易夥伴是否藉由匯率政策對美國進行不公平貿易。今年因為財政部調整評估門檻，報告今天才送交國會。

美國財政部曾在1988年將台灣認定為匯率操縱國，也曾在2016年4月、10月，以及2017年4月將台灣列入觀察名單。但在2017年10月除名後，台灣就未再入榜。中國在1992至1994年，曾被美國5次認定為匯率操縱國，但此後最多只名列觀察名單。（編輯：林憬屏）1080529

美未將中國列匯率操縱國 德國連3年被列入觀察

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國川普政府今天表示，主要貿易夥伴中，沒有一國達到其匯率操縱國標準，但有9國列入需密切關注的觀察名單，其中包含中國在內，德國則連續第3年被列入觀察名單。

美國財政部半年一度的國會報告，將查核的主要貿易夥伴名單擴增至21國，且發現其中9國的匯率措施需要密切關注，分別為中國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡和越南。

美財政部在聲明中表示，美國主要貿易夥伴當中，沒有一國達到2015年法案所制定的匯率操縱國標準。

儘管報告說「中國人民銀行去年直接干預的情況有限」，美財政部發布聲明表示，美方「持續敦促中方採取必要措施來避免一個持續弱勢的貨幣」。

報告點出，中國貨幣去年下半年兌美元貶了3.8%，去年一整年累計貶值8%。儘管如此，在判定一國是否達密切關注的要件上，中國僅符合其中一項條件。

德國連續第3年被列入觀察名單，美財政部點出德國「為全球最大經常帳順差國」，2018年與美貿易順差達680億美元。

德國一再上榜，但它跟義大利、愛爾蘭一樣，都隸屬歐元區，對其匯率和貨幣政策不再擁有獨立掌控權，而是由歐洲中央銀行管理。

印度和瑞士則自名單中除名，因兩國連續兩度在報告中，僅達列入觀察名單3要件的其中一項。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1080529