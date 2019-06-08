韓國瑜花蓮造勢 訴求交通建設博取民心

挺韓團體為高雄市長韓國瑜舉辦大型造勢活動，繼1日凱道後，8日再到花蓮，現場以歌曲營造歡樂和激昂氣氛，吸引滿滿人潮到場。中央社記者李先鳳攝 108年6月8日

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）高雄市長韓國瑜今天到花蓮造勢，六期重劃區吸引滿滿人潮，現場以歌曲營造歡樂和激昂氣氛，韓國瑜夫妻等人上台達最高潮；韓國瑜談話以交通建設為主軸，盼博取民心。

韓國瑜搭乘的車子約在下午5時抵達活動現場，百位旗手前導，韓國瑜與妻子李佳芬在群眾簇擁下，短短100公尺的路程走了10多分鐘才登台。

韓國瑜說，來到花蓮第一件事是大聲唱歌，接著高歌他38年前在花蓮當兵時唱的歌曲「花蓮之星」，台下群眾也跟著哼唱。

他說，4、5年前花蓮觀光客絡繹不絕，曾幾何時，這兩三年來冷冷清清，花蓮機場航線全斷了，連香港航線也斷，這對花蓮太不公平。

韓國瑜說，他已正式參選中國國民黨總統候選人初選，若他當選，宜花東交通要完成三件事，分別是蘇花改二期工程要趕快進行、國道六號打通南投和花蓮成為一日生活圈、整個環島高速公路網花東部分要趕快興建。

他認為，東西部的城鄉差距就是醫療、教育、交通建設、經濟發展，他若當選總統，未來絕不分城市和鄉下。庶民過得太辛苦，2020要讓台灣人民脫離苦日子。他有信心創造兩岸和平、框架拆掉，帶領基層過好日子。

台下許多民眾身穿紅衣，揮舞國旗，宛如一片紅海，活動主持人把現場人數喊到「15萬人」。不過場內擺放1萬2000張椅子，人群溢到周邊管制區內道路。雖然警方表示，沒有統計會場人數，但是以估6萬人來部署警力。

花蓮縣長徐榛蔚也現身舞台上，不但與原民舞者一起跳原民舞蹈，也發表談話。她說，向韓國瑜請命，花蓮要環島高速路網，把路開好，人進得來，貨出得去，大家才能發大財。（編輯：吳佳穎）1080608