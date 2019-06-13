總統初選揭曉前發文 卓榮泰：勝者為王敗者為大

民進黨總統初選，蔡賴之爭結果預計13日中午揭曉。民進黨主席卓榮泰（圖）13日透過臉書表示，下一階段更重要的整合才正開始。（中央社檔案照片）

（中央社台北13日電）民進黨總統初選，蔡賴之爭結果預計今天中午揭曉。民進黨主席卓榮泰上午透過臉書貼文指出，下一階段更重要的整合才正開始，勝者為王敗者為大、啟動選戰模式。

民進黨總統初選總統蔡英文、前行政院長賴清德爭取黨內提名。這次民調方式採市話與手機各半，由蔡總統、賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調；經過3天民調作業，民進黨中央上午拆封、統計民調。

卓榮泰上午透過臉書貼文指出，下一階段更重要的整合才正開始，包括5人小組在內更多更多關心台灣未來的前輩、先進同志、社會領袖，甚至基層黨員、支持者，都必須一起加入「加」號的大團隊讓黨內能大團結，讓護台力量能擴大，明年大選能勝利，國家主權能確保。

他說，過去2個多月，在總統初選協調小組馬不停蹄工作中，總統府秘書長陳菊一直是堅實穩定的力量，她總是會注意到雙方的訴求與不同的意見，隨時扮演掌握會談氣氛和雙方情緒的重要功能，讓協調工作得以一直進行下去，除了一再叮嚀小組必須密集聚會、商討對策以外，更多私下雙邊的溝通，陳菊始終積極穿梭，並且獲得相當大的成果。

卓榮泰說，陳菊、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘及桃園市長鄭文燦在協調期間用心付出，每位都是不可缺少的重要關鍵，國人應該給予正面的肯定跟尊重。

對於未來如何整合，民進黨秘書長羅文嘉稍早受訪指出，最重要的是態度、高度以及面對未來情勢大家的共識，這點最重要，有共識，態度就出來，態度出來，很多是技術的問題。（編輯：謝佳珍）1080613