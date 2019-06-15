20年來第一次 中華複合弓女團世錦賽摘金

由亞運女團銅牌為班底的台灣複合弓女團，15日在世界射箭錦標賽女團金牌戰以229比224射下美國，也是隊史20年來的首金。（林政賢提供）中央社

（中央社記者龍柏安台北15日電）上一次台灣複合弓揚威世界，已是西元1999年，由亞運女團銅牌為班底的台灣複合弓女團，今天在世界射箭錦標賽女團金牌戰以229比224射下美國，也是隊史20年來的首金。

2019世界射箭錦標賽今天進行複合弓各項獎牌賽，由黃逸柔、陳怡瑄、陳麗如聯手的中華女團，在女團金牌戰展現高度抗壓性，在前面落後2分的劣勢下，第3趟飆出58分的高分逆轉戰局，後來居上奪金。

中華女子複合弓教練陳詩園坦言，這批複合弓隊員歷經亞運洗禮，無論是抗壓性與成熟度都屬頂尖，「再說陳麗如是2004雅典奧運女團銅牌班底，轉戰複合弓後，無論是比賽經驗還是心理層面，都不需要太擔心」。

陳詩園表示，由於複合弓並非是奧運項目，因此台灣在1999年世錦賽奪金後，發展就陷入停滯，所以很長一段時間，世錦賽複合弓甚至沒有派隊伍，「上一次複合弓在世錦賽拿金牌時，我是反曲弓選手，沒想到2次複合弓在世錦賽拿金牌，我剛好都碰上了」。

今天前2趟中華隊都繳出56分，反觀美國則恰好都繳出57分，也讓「上半場」中華隊以112比114落後2分。

「下半場」中華隊如有神助，分別飆出幾近完美的58與59分，對手受到壓力，則紛紛僅繳出55分，也讓中華隊順利逆轉戰局，也是隊史相隔20年後，複合弓再次於世錦賽奪金。（編輯：張芷瑄）1080615

中華女子複合弓教練坦言，這批複合弓隊員歷經亞運洗禮，無論是抗壓性與成熟度都屬頂尖。（林政賢提供）中央社