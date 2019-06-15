更多編輯台推薦新聞：
影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海
國際

影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海

願為台灣盡份心力 來台港人：對香港沒信心了
地方

願為台灣盡份心力 來台港人：對香港沒信心了

希梅內斯雙轟6打點 白襪10比2轟垮洋基
運動

希梅內斯雙轟6打點 白襪10比2轟垮洋基

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
同婚合法為何重要？華郵：台灣以身作則展示自由價值四海皆準
訊息平台
首頁 / 重點新聞

八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金

最新更新：2019/06/15 20:29
台灣複合弓女將黃逸柔說，八仙塵爆的傷害讓她生涯面臨急轉彎，堅定信念伴她走過傷痛，世錦賽金牌則是這段旅程結束後的勳章。（圖取自facebook.com/yirou.huang1）
台灣複合弓女將黃逸柔說，八仙塵爆的傷害讓她生涯面臨急轉彎，堅定信念伴她走過傷痛，世錦賽金牌則是這段旅程結束後的勳章。（圖取自facebook.com/yirou.huang1）

（中央社記者龍柏安台北15日電）「失敗不是結束，而是蛻變的開始」。這是台灣複合弓女將黃逸柔的心聲，八仙塵爆帶給她的傷害，讓她生涯面臨急轉彎，堅定信念伴她走過傷痛，世錦賽金牌則是這段旅程結束後的勳章。

黃逸柔是台灣著名的複合弓女將，她曾在2014年仁川亞運拿下複合弓女團銀牌，個人賽則名列第4，生涯看似正要走上顛峰，沒想到八仙塵爆事件，讓她雙腿三度灼傷，雙臂也有不同範圍的一、二度燒燙傷。

八仙塵爆事件讓黃逸柔雙腿三度灼傷，雙臂也有不同範圍的一、二度燒燙傷。（黃逸柔提供）中央社
八仙塵爆事件讓黃逸柔雙腿三度灼傷，雙臂也有不同範圍的一、二度燒燙傷。（黃逸柔提供）中央社

「事件發生後的第一個念頭，就是快跑、我要活下去。」黃逸柔坦言，等到她意識清醒時，早已躺在病床上一週後，醒來後她最大的困惑是，「雙腳怎麼不聽使喚，完全動不了，當下我只擔心，以後該不會要去比帕運（殘障奧運）吧」。

由於雙腿傷勢嚴重，黃逸柔就連走路都有問題，更別說長時間站著射箭，但她從來沒有放棄，在一年半後，她終於可以和正常人一樣行走，她用2倍的時間苦練，彌補受傷後的空白。

中華射箭代表隊總教練林政賢透露，當時黃逸柔甚至包著紗布到射箭場訓練，「我非常佩服她，這種精神不是每個人都辦得到。」黃逸柔則傻笑說：「沒辦法，我真的很愛射箭，就算受了傷，我連一次負面的想法都沒有。」

原本生性就樂觀的黃逸柔坦言，塵爆事件也給了她新的人生觀，「很多學弟學妹只要成績不好，就萌生放棄的念頭，我告訴她們，失敗不是結束，是另一段蛻變的開始」。

去年亞運，黃逸柔總算再次入選國家隊，這也是2015年6月塵爆事件發生後，她首次回到國家隊，她不但隨隊拿下女團銅牌，今年的世界射箭錦標賽，她更隨著隊友一舉奪下複合弓女團金牌，成為名符其實的世界第一。

過去這段受傷經歷，不但沒有打擊到黃逸柔，甚至給了她更多動力，她希望用自己的故事去鼓勵更多受傷的人，「要相信自己，只要堅持下去，任何事你都可以辦得到」。（編輯：張芷瑄）1080615

延伸閱讀
20年來第一次 中華複合弓女團世錦賽摘金複合弓世錦賽摘金 總教練林政賢：台灣世界第一中華反曲弓男女雙進8強 取得滿額東奧參賽門票總統預祝選手東京奧運增獎牌 更多F-16迎接
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報