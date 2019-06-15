八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金

台灣複合弓女將黃逸柔說，八仙塵爆的傷害讓她生涯面臨急轉彎，堅定信念伴她走過傷痛，世錦賽金牌則是這段旅程結束後的勳章。（圖取自facebook.com/yirou.huang1）

（中央社記者龍柏安台北15日電）「失敗不是結束，而是蛻變的開始」。這是台灣複合弓女將黃逸柔的心聲，八仙塵爆帶給她的傷害，讓她生涯面臨急轉彎，堅定信念伴她走過傷痛，世錦賽金牌則是這段旅程結束後的勳章。

黃逸柔是台灣著名的複合弓女將，她曾在2014年仁川亞運拿下複合弓女團銀牌，個人賽則名列第4，生涯看似正要走上顛峰，沒想到八仙塵爆事件，讓她雙腿三度灼傷，雙臂也有不同範圍的一、二度燒燙傷。

八仙塵爆事件讓黃逸柔雙腿三度灼傷，雙臂也有不同範圍的一、二度燒燙傷。（黃逸柔提供）中央社

「事件發生後的第一個念頭，就是快跑、我要活下去。」黃逸柔坦言，等到她意識清醒時，早已躺在病床上一週後，醒來後她最大的困惑是，「雙腳怎麼不聽使喚，完全動不了，當下我只擔心，以後該不會要去比帕運（殘障奧運）吧」。

由於雙腿傷勢嚴重，黃逸柔就連走路都有問題，更別說長時間站著射箭，但她從來沒有放棄，在一年半後，她終於可以和正常人一樣行走，她用2倍的時間苦練，彌補受傷後的空白。

中華射箭代表隊總教練林政賢透露，當時黃逸柔甚至包著紗布到射箭場訓練，「我非常佩服她，這種精神不是每個人都辦得到。」黃逸柔則傻笑說：「沒辦法，我真的很愛射箭，就算受了傷，我連一次負面的想法都沒有。」

原本生性就樂觀的黃逸柔坦言，塵爆事件也給了她新的人生觀，「很多學弟學妹只要成績不好，就萌生放棄的念頭，我告訴她們，失敗不是結束，是另一段蛻變的開始」。

去年亞運，黃逸柔總算再次入選國家隊，這也是2015年6月塵爆事件發生後，她首次回到國家隊，她不但隨隊拿下女團銅牌，今年的世界射箭錦標賽，她更隨著隊友一舉奪下複合弓女團金牌，成為名符其實的世界第一。

過去這段受傷經歷，不但沒有打擊到黃逸柔，甚至給了她更多動力，她希望用自己的故事去鼓勵更多受傷的人，「要相信自己，只要堅持下去，任何事你都可以辦得到」。（編輯：張芷瑄）1080615