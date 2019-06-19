波音一掃機瘟陰霾 接獲200架737 MAX採購意向書

美國航太巨擘波音18日表示，已接到英國航空母公司國際航空集團200架737 MAX型客機的採購意向書，價值約達240億美元。（圖取自波音公司網頁boeing.com）

（中央社巴黎18日綜合外電報導）美國航太巨擘波音（Boeing）今天表示，已接到英國航空母公司「國際航空集團」（IAG）200架737 MAX型客機的採購意向書，價值約達240億美元（約新台幣7527億元）。

法新社報導，2018年10月的印尼獅子航空（Lion Air）空難和2019年3月的衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）空難共造成346人罹難，由於兩起空難都是波音737 MAX型客機，造成這款飛機在全球停飛。

IAG執行長華爾希（Willie Walsh）發布聲明說：「我們對波音有絕對信心，也預料這款客機能在獲得監管機構核可後，在未來數月成功重回服役行列。」

波音半年內連摔兩架737 MAX型飛機的餘波未平，IAG就在巴黎航空展（Paris Air Show）簽下採購意向書，讓業界跌破眼鏡。

若今天的意向書變成實質訂單，根據定價推估，價值將可達240億美元。

IAG指出，新機將用在旗下多個航空公司，包括伏林航空公司（Vueling）、水平航空（LEVEL）和英國航空公司。（譯者：王品軒/核稿：蔡佳敏）1080619