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巴黎航空展第2天 空巴波音搶逾170億美元訂單

最新更新：2019/06/18 22:45

（中央社布傑市18日綜合外電報導）在多家航空公司業務下滑和波音最暢銷737 MAX客機停飛之際，空中巴士與波音的銷售團隊在巴黎航空展第2天爭搶訂單，兩家飛機製造商合計敲定逾170億美元的交易。

空中巴士（Airbus）今天以60億美元的價格賣給菲律賓宿務航空（Cebu Air）36架飛機，其中包括昨天推出的10架新型長程A321XLR，率先擴大空巴在這次航空展的訂單領先優勢。

這家歐洲飛機製造商還跟沙烏地阿拉伯航空公司（Saudi Arabian Airlines）達成再出售30架A320neo飛機的交易，訂單金額達33億美元。馬來西亞的亞洲航空（AirAsia）則將253架A320neo訂單升級為更大型的A321neo。

同時，昨天參展起步較落後的波音公司（Boeing）獲得迫切需要的提振，因為南韓大韓航空（Korean Air）承諾購買20架波音787型夢幻客機（787 Dreamliners），訂單金額高達63億美元。

美國航空租賃公司（Air Lease Corp）也決定購買5價波音787客機，訂單金額達15億美元。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080618

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