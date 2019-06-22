更多編輯台推薦新聞：
鉅額小費翻轉弱勢人生 啤酒屋服務生重返校園
國際

鉅額小費翻轉弱勢人生 啤酒屋服務生重返校園

長榮罷工23日影響逾2.4萬人 航班異動資訊看這裡
生活

長榮罷工23日影響逾2.4萬人 航班異動資訊看這裡

台美混血聽損女孩鄭雅文 獲邀擔任瑞士觀光大使
生活

台美混血聽損女孩鄭雅文 獲邀擔任瑞士觀光大使

專題／113保護專線撐起弱勢安全網 社工團隊任要角
生活

專題／113保護專線撐起弱勢安全網 社工團隊任要角

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
看好半導體實力 孫正義：安謀將加碼投資台灣
首頁 / 重點新聞

專家：拉高湖水位無法滅病媒蚊 高市衛生局反駁

最新更新：2019/06/22 20:19
高市金獅湖附近登革熱疫情嚴重，市長韓國瑜祭出拉高湖水位滅蚊新招，但專家洪萬世（圖）認為，動不了室內病媒蚊埃及斑蚊。（圖取自衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道）
高市金獅湖附近登革熱疫情嚴重，市長韓國瑜祭出拉高湖水位滅蚊新招，但專家洪萬世（圖）認為，動不了室內病媒蚊埃及斑蚊。（圖取自衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道）

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高市金獅湖附近登革熱疫情嚴重，市長韓國瑜祭出拉高湖水位滅蚊新招，但專家認為，動不了室內病媒蚊埃及斑蚊，衛生局則說，有助防治戶外病媒蚊白線斑蚊，也可淹沒沿岸孳生源。

84歲的衛福部疾病管制局前薦任技士洪萬世，早年任職屏東潮州瘧蚊研究所鑽研瘧蚊，理出瘧蚊生態習性及滅蚊罩門，後來轉戰登革熱防治，每逢南部登革熱疫情爆發都可見其身影，民國91年退休後，他至原高雄縣衛生局擔任病媒蚊監測人員技術指導老師，跟著防疫人員到處抓蚊子，經驗老到抓蚊功夫了得，有「捕蚊達人」封號，至今仍退而不休在高雄地區傳承滅蚊經驗。

洪萬世認為，登革熱病媒蚊包括喜在室內的埃及斑蚊及愛在戶外的白線斑蚊，白線斑蚊的習性是叮咬人體後會一次吸飽血才罷休，受波及的人較少，但埃及斑蚊愛躲在室內，加上其習性像蜻蜓點水般到處叮咬，直到吸飽血就會叮咬很多人，由於室內人多，因此對傳播疫情的威脅比白線斑蚊高很多。

他說，由於埃及斑蚊較怕冷，因此大多棲息在南部，且埃及斑蚊喜歡小規模乾淨水域產卵，包括小積水容器、花盆底水盤或雨後窗台及屋簷凹陷積水處，牠們是不會到戶外湖水去產卵的，因此消滅埃及斑蚊應以清除孳生源為要，拉高湖水水位是沒什麼用的。

他又說，拉高湖水水位的確會吸引蚊蟲產卵，湖中魚兒也可吃掉蚊子幼蟲孑孓，但吸引的以傳統家蚊居多，也會吸引一些戶外白線斑蚊產卵，但對埃及斑蚊卻沒什麼作用。

不過，高市衛生局疾管處長潘炤穎表示，金獅湖附近戶外還是白線斑蚊，也是要滅。水位拉高還有一個好處是可以淹沒環湖沿岸許多大小凹洞，減少沿岸孳生源。

他又說，埃及斑蚊習性喜愛躲在室內，白線斑蚊則在戶外，無論是戶外或室內的病媒蚊市府防疫團隊都要消滅，防疫團隊滅蚊行動是多管齊下的，只要有助滅蚊的方法都會採用。拉高金獅湖水位滅蚊行動仍將照計畫實施。

金獅湖位於高雄市三民區鼎金里，是高雄愛河上游一座湖泊，水域面積約11.6公頃，雨季有調節水位功能。高市今年累計本土登革熱個案23例，20例都住在金獅湖周邊4個里。高市府水利局昨天下午已將湖出水口及溢流口最高水位由6.3公尺提高至7.75公尺配合防疫，滿水位將逼近金獅湖堤防的高度7.9公尺。（編輯：吳佳穎）1080622

為防登革熱疫情繼續擴大，高雄市長韓國瑜21日表示，將引進生物防治工法，由水利局把金獅湖水位拉高1至1.5公尺，養魚吃病媒蚊幼蟲孑孓。圖為高雄金獅湖。（中央社檔案照片）
為防登革熱疫情繼續擴大，高雄市長韓國瑜21日表示，將引進生物防治工法，由水利局把金獅湖水位拉高1至1.5公尺，養魚吃病媒蚊幼蟲孑孓。圖為高雄金獅湖。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
高雄擬提高金獅湖水位滅蚊 專家：要多管齊下高雄登革熱疫情燒不完 婦疑逛市場買菜染病陳其邁：高雄登革熱疫情令人擔憂 中央全力協助
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報