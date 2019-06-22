丁華恬平衡木摘金 體操亞錦賽隊史女子最佳成績

（中央社台北22日綜合報導）在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲體操錦標賽，今天進行最後一天賽程，中華隊表現出色，丁華恬在女子平衡木以13.233分摘金，也是隊史女子體操首金，男子單槓唐嘉鴻奪銀。

中華隊在這次的亞錦賽靠著李智凱的男子全能與丁華恬的女子平衡木拿下2面金牌，另外還有唐嘉鴻的單槓銀牌與男子團體銅牌，總共拿下2金、1銀、1銅，也寫下隊史最佳成績。

丁華恬在女子平衡木預賽以12.250分排名第7晉級，但今天決賽丁華恬選擇難度5.5的動作，也是所有晉級選手中難度最高的動作，雖然執行分數只拿下7.733分，但合計13.233分，讓她力壓南韓李恩珠與中國周瑞雨，為中華隊摘得女子隊史上首金。

在男子單槓的部分，唐嘉鴻預賽以14.367分晉級，今天的決賽則獲得14.267分，獲得銀牌，中國胡旭威以14.600分摘金。（編輯：張芷瑄）1080622

台灣體操好手丁華恬（左）22日在2019亞洲體操錦標賽的女子平衡木項目，拿下生涯首面國際賽金牌，與教練蔡恆政（右）開心合影。（教練翁士航提供）中央社記者張新偉傳真 108年6月22日

台灣體操好手唐嘉鴻（中）22日在2019烏蘭巴托亞洲體操錦標賽男子單槓決賽中，以14.267分拿下生涯首面亞錦賽銀牌。（教練翁士航提供）中央社記者張新偉傳真 108年6月22日