AIT同志官員：台灣同婚合法 盼也開放生養子女

美國在台協會經濟組副組長羅峻平透過人工生殖技術，與同性伴侶育有一對雙胞胎。他表示，因為他即將返回美國任職，作為父親他唯一的遺憾，是他們的孩子沒有機會在台灣這個和善社會和良好環境中長大。中央社記者王飛華攝 108年6月26日

（中央社記者顧荃台北26日電）美國在台協會經濟組副組長羅峻平透過人工生殖技術，與同性伴侶育有一對雙胞胎。他說，台灣同婚合法化，是亞洲人權領導典範，盼台灣能開放同志生養孩子，讓更多人能有自己的家。

2015年6月26日，美國最高法院裁定同性婚姻在美國受到憲法保障，因此6月是美國的「同志驕傲月」。美國在台協會（AIT）下午舉行慶祝活動，這也是AIT舉辦的第一場LGBTQ社群活動，AIT副處長谷立言（Raymond Greene）、民進黨立法委員尤美女、余宛如等人出席，政務委員唐鳳則透過視訊影片表達祝賀。

羅峻平（Micheal E. Pignatello）在AIT擔任經濟組副組長，他與同性伴侶、AIT商務組商務經理高陽（Evan Yang Gao）於2007年相識，2014年在美國結婚。兩人派駐台灣近5年；2年多前，兩人決定透過美國的合法管道，以人工生殖與代理孕母生下孩子。

美國在台協會經濟組副組長羅峻平與同性伴侶育有一對雙胞胎，他說，台灣通過同婚專法，讓同志享有一樣的公民權，台灣真的是亞洲人權的領導典範。中央社記者王飛華攝 108年6月26日

羅峻平說，台灣通過同婚專法，讓同志享有一樣的公民權，台灣真的是亞洲人權的領導典範。他和他的先生住在台北這5年，許多生養孩子的台灣朋友，激發他們撫養孩子的夢想，現在夢想終於實現，有一對9個月大的雙胞胎，「和愛著他們（雙胞胎）的兩個爸爸」。

他表示，因為他即將返回美國任職，作為父親他唯一的遺憾，是他們的孩子沒有機會在台灣這個和善社會和良好環境中長大。

羅峻平表示，他對台灣同性戀社群的未來有一些願景，希望更多台灣人能有權利，利用生殖技術創造屬於自己的家庭，無論是已婚的同志或未婚的民眾，只要想撫養孩子就有機會，不用出國就可以完成夢想。

他說，曾有人問他孩子的母親在哪，他直接回答「沒有母親，但有兩個爸爸」。家庭組成有很多方式，可能因為離婚，或發生意外等原因而成為單親家庭，有各種各樣的家庭，最重要的是孩子能在家庭中得到愛、關心與受教育的機會。台灣若能開放同志生養孩子，就有更多人能創建自己的家。

美國在台協會26日在台北市內湖新館舉辦「美國同志驕傲月」慶祝活動，美國在台協會副處長谷立言（旗中）與立委尤美女（旗左）、余宛如（旗右）等出席。中央社記者王飛華攝 108年6月26日

谷立言致詞時表示，今天要慶祝兩項重要的人權里程碑，一是4年前美國最高法院裁定，同性婚姻在美國受到憲法保障的權利，一是今年在全世界的注目之下，台灣完成亞洲第一個同性婚姻合法化，這是一項不凡的重大成就。

谷立言表示，在台灣人民走向婚姻平權的路上，AIT一直都和大家站在一起。未來，美國與台灣人民將持續併肩合作，捍衛LGBTQ人權；對於尚未完成的各項挑戰，像是美國還沒有完成反歧視立法，台灣則還有領養權等重要議題需要處理，AIT也會繼續與大家一步步向前邁進，不會缺席。

他指出，美國與台灣有許多共享價值，如今在台灣引入婚姻平權之後，雙方又共享一個新的特殊連結，那就是透過法律清楚聲明：「Love wins！性別平權愛最大！」這些共享價值，是美台人民之間堅定情誼的基礎，也將使美國與台灣人民更加緊密地連結在一起。（編輯：張均懋）1080626