LLB次青少棒拿亞太區代表權 中華隊拚7連霸

（中央社記者謝靜雯台北7日電）LLB次青少棒賽亞太區資格賽冠軍戰，中華隊兩任投手吳敬恩、王緯綸聯手壓制，順利以15比1、5局擊敗關島，取得亞太區代表權，將前進世界賽力拚7連霸、隊史第8冠。

LLB次青少棒賽亞太區資格賽在中國山東舉行，中華隊預賽5戰全勝晉級4強，昨天4強戰擊敗紐西蘭、順利晉級冠軍戰，今天冠軍戰投打發揮，此次盃賽7戰全勝、總計僅失2分，順利拿下冠軍。

今天冠軍戰中華隊首局抓準對方投手控球不穩、守備也有狀況，靠著單局1安、5次保送（3次觸身球保送）、1次守備失誤，開賽就攻下4分，2局再靠著接連保送、李勛傑、吳敬恩接連安打，再添3分。

中華隊3局再起攻勢，單局3安、3保送（1觸身球保送），再拿5分、拉開領先差距，中華隊1到5局、局局得分，順利拿下勝利；總教練黃湋志點名打擊表現李勛傑最亮眼，今天4打席上壘率百分百，敲出3安，獲得1次觸身球保送，「有效幫助球隊串聯攻勢」。

中華隊今天由吳敬恩先發，僅在2局被關島隊接連2支安打，失掉唯一1分，也是中華隊此次總計7場比賽失掉的第2分，王緯綸後援1局穩守，替球隊守住勝利。

中華隊此次以新明國中青少棒隊為主體，順利拿下亞太區代表權，將於8月赴美國密西根打世界賽，中華隊世界賽戰績亮眼，今年將挑戰7連霸、隊史第8冠；黃湋志表示，結束亞太區比賽回台後，希望再加強球員打擊的穩定性，投手和守備也會持續調整，希望可以順利拿下世界冠軍。（編輯：方沛清）1080707