溫布頓女雙 謝淑薇擊敗法網冠軍闖進決賽

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）台灣網球一姊謝淑薇和搭檔史翠可娃今天在溫布頓網球錦標賽女雙準決賽，以7比6（5）、6比4直落二，擊敗今年法網女雙冠軍組合闖進決賽，保持一盤未失的紀錄，距離溫網金盃僅剩一勝之遙。

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）強強聯手，今年已經在杜拜、馬德里網賽以及伯明罕草地網賽女雙封后。33歲的史翠可娃今年在溫網女單表現不俗，以非種子選手身份生涯首度闖進大滿貫賽4強，不過在準決賽被直落二，敗給美國女將小威廉絲（Serena Williams）。

謝淑薇和史翠可娃今天下午在第一球場對決第一種子匈牙利的巴波斯（Timea Babos）和法國選手美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）組合。

謝淑薇曾在2013年搭檔中國選手彭帥，以「海峽組合」拿下生涯首座溫網女雙冠軍，也是台灣網壇第一座大滿貫金盃。不過在2014年遭巴波斯和美拉德諾維奇中斷衛冕之路，止步於溫網女雙16強。巴波斯和美拉德諾維奇也是去年澳網女雙、今年法網女雙冠軍，因此賽前就預料將會是一場硬戰。

「謝娃配」今天在對手強勢進攻下，一開始展開互保大戰，第一盤就拼入搶七，最後以7比6（5）拿下第一盤。謝淑薇組合在第二盤積極進攻，第一局就成功破發，奠定勝基，最終以6比4拿下第二盤，花費近1個半小時闖進決賽。

謝淑薇組合在決賽將面對第4種子加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和中國的徐一幡。（編輯：張佑之）1080712