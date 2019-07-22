男涉誤導台南淹水自認未觸法 檢警：非他說了算

台南市警方偵辦網路出現影射台南出現嚴重淹水的貼文及照片，22日通知發文的羅姓男子到案說明，訊後將羅男依違反災害防救法函送台南地檢署偵辦。圖為台南市政府警察局刑警大隊外觀。中央社記者楊思瑞攝 108年7月22日

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市警方偵辦網路出現影射台南出現嚴重淹水的貼文及照片，今天通知發文的羅姓男子到案。他在警訊否認散布謠言，警方訊後請回，全案依災害防救法函送台南地檢署偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶表示，接到警方函送卷證資料後，將依分案程序分派給檢察官進行偵辦，再依相關證據決定是否起訴。

台南市政府警察局刑警大隊副大隊長蔡宗憲今天受訪表示，昨天接獲市府提告後，隨即完成蒐證並掌握發文者羅男的身分，上午在台南市永康區找到他，通知到案說明。

羅男警訊中表示，發文沒有標註日期，不認為已觸法，也沒有散播謠言意圖。只是希望大家正視過去台南淹水的狀況，才選在台南下雨時發文，沒有影射發文時正有災情發生，是轉傳分享發文的人自行加油添醋。

由於羅男迄今未從臉書刪除發文、照片，對於他在警訊中「網路發文沒有標註日期，不認為已觸法」說法，檢警私下表示，一切視函送卷證資料而定，不是行為人自己說了算。

另有執業律師認為，依照片右下角照片內容呈現的高雄市議員邱俊憲看板，足以一望即知與台南無涉，照片呈現淹水災情既與台南無關，且為一般人稍加注意即可發現，但行為人仍於臉書張冠李戴指為台南淹水，恐涉「散播不實災害及謠言」，構成違反社維法要件。

警方指出，對網路假消息會嚴加查辦，不管是張貼或轉載，一律會追究刑責。訊後將羅男依違反災害防救法函送台南地檢署偵辦。依災害防救法第41條，散播有關災害謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

羅男20日在臉書發文寫著「暴雨！台南市淹黃水，有誰關心過」，並搭配4張照片。台南市政府人員比對後發現，其中1張鐵軌淹水照片地點是新營區東山路平交道，且與去年8月24日台鐵所提供照片一模一樣。

還有1張淹水照片地點是高雄市仁武區國道10號下的澄觀路與鳳楠路交叉路口。台南市長黃偉哲得知狀況後，指示警方查辦，盼讓散布假消息者負起法律責任。（編輯：黃世雅）1080722