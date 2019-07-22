國安體系出包屢傳異動 走私菸品案壓垮彭勝竹

（中央社記者游凱翔台北22日電）國安局長彭勝竹具情報、外語專業，當年以黑馬之姿接掌國安局，儘管任內發生多起維安人員軍紀事件，屢傳異動，仍保住官位，但這次因國安局人員走私菸品，黯然下台。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，引起人事地震。國安局長彭勝竹請辭獲准，由副局長柯承亨代理；總統府侍衛長張捷自請處分並予以調職，侍衛長由副侍衛長柳惠千代理。

彭勝竹曾任總統府侍衛長、空軍官校校長、空軍參謀長、軍情局長、空軍司令、總統府戰略顧問，民國105年10月接任國安局長。外語能力強，具備情報專業，加上國安局是由軍、警、文職人員所組成，必須扮演協調者，處事圓融的彭勝竹獲上級器重。

不過，彭勝竹任內，國安局發生多起維安人員軍紀事件，包括一名憲兵去年3月在永和官邸清槍誤擊、今年初永和官邸警衛室少將主任曾維聰因擅離職守遭拔官等，屢傳官位不保。

彭勝竹可以說是歷屆國安局長中，與國會的關係最為緊張者。不具名立委表示，彭勝竹多次以「重要公務」、「專案任務」等理由向立法院外交及國防委員會請假，導致部分立委在一整個會期中，見到彭勝竹的次數不到兩次，「如果要問我對彭勝竹有什麼印象，還真的沒有，因為他太少來立法院了。」

另一名不具名的官員認為，根據歷次在立法院備詢的表現，彭勝竹對於國安業務的嫻熟度是存疑的，也因為惡性循環導致特勤中心在元首、副元首的維安上出現問題；甚至中國在台灣發展組織，國安局將這些情報轉換為司法單位偵辦的次數與能量也有問題。

這位官員也提到，國安局是由不同背景的團隊組成，因涉及的機密多、易出狀況，因此局長的人選必須要有一定資歷、背景才能擔任，並不像其他行政首長這麼好尋覓人選，也可以趁這次事件好好整頓國安局。

另外，總統府侍衛長張捷也在國安局人員走私菸品案發生後，自請處分並調職。

張捷曾任陸軍司令部副參謀長、陸軍官校校長、陸軍裝甲五四二旅長等，值得一提的是，日前陸軍官校教職員宿舍因風災傾倒嚴重，張捷曾帶著官兵親力親為打掃路樹及營社，前國防部長馮世寬因此讚譽有加，還曾說：「我覺得我給他最高的讚揚。」

外傳原本張捷這次陪同蔡總統出訪後，8月將升任陸軍八軍團指揮官，如今因國安局人員走私菸品調職，未來仕途恐受影響。（編輯：謝佳珍）1080722