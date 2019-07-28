菸品走私案 檢調將擴大約談行動

檢調偵辦國安局人員涉嫌走私菸品案，上週約談、聲押實際執行的國安局人員吳宗憲等人，並查扣相關證據。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北28日電）檢調偵辦國安局人員涉嫌走私菸品案，上週約談、聲押實際執行的國安局人員吳宗憲等人，並查扣相關證據，鞏固案情，下一波偵查行動不排除菸品買受人及相關機關主管。

檢調偵辦國安局私菸案，22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉、押車官、司機等10人。檢察官複訊後聲押吳、張獲准，其餘8人交保。

檢調當場查扣運輸工具收據、購買紀錄、大額交易明細表、免稅商品訂購統計表等證物，在取得吳、張供詞後，承辦檢察官在檢察事務官、總統府政風人員陪同下，24日前往吳、張的職務宿舍，取得相關證物。

專案小組隨後約談華航空品處小組長黃川禎，經過馬拉松式的長時間訊問，釐清菸品訂購細節，訊後諭令黃男新台幣20萬元交保。專案人員25日大舉搜索華航空品處、公關室、華膳空廚辦公室、保稅倉庫等地，扣得數十箱報表、清單。

專案小組以貪污治罪條例「公用運輸工具裝載漏稅物品罪」等罪嫌偵辦菸品走私案，首波先鎖定實際執行的公務員及共犯，並馬不停蹄查扣訂單、交易明細等事證，藉此鞏固案情。

專案小組昨天分析過濾扣押卷證，勾稽比對已到案被告的供詞與卷證資料。台北地檢署檢察長邢泰釗當晚也邀集承辦檢察官黃偉、新北市調查處處長蔡文郎等人，召開專案會議，共商未來偵查方向及步驟。

據了解，吳宗憲、張恒嘉等人在偵訊時已坦承犯行，相關案卷已扣案，專案小組下一波偵辦方向，將約談包括買受人及相關機關主管，釐清他們參與程度。（編輯：陳清芳）1080728