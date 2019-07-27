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傳華航也有團購私菸名單 北檢：與事實有出入

最新更新：2019/07/27 21:10

（中央社記者蕭博文台北27日電）媒體報導檢調偵辦國安人員涉嫌走私菸品案，發現除國安人員團購私菸，還有空姐及外交部人員也請託代購。北檢今天澄清，報導內容與事實有出入，請外界勿做無謂揣測。

檢調偵辦國安局私菸案，調查局新北市調處22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉等人；吳、張因涉嫌貪污治罪條例等罪且有勾串之虞，23日被收押禁見。

新北市調處24日約談華航空中商用品供應營銷處負責免稅品的小組長黃川禎，檢察官複訊後25日諭令黃男新台幣20萬元交保。

媒體今天報導，檢調從黃川禎手中發現一份團購私菸名單，其中除國安局官員，還有空姐及外交部人員也想搭順風車，私下請託代購。案件曝光後，黃川禎的LINE群組隨即有人急得發問「快被查到，該怎麼辦？」

台北地檢署今天發布新聞稿澄清，報導內容與北檢相關案件卷內證據資料未盡相符，內容與北檢無關，且與事實有所出入，同時事前未曾向北檢進行查證。

北檢指出，就本案仍在積極清查相關事證中，請外界勿做無謂揣測。（編輯：張銘坤）1080727

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