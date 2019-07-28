林書豪談成立電競戰隊 盼扭轉刻板印象[影]

（中央社記者江明晏台北28日電）威剛科技旗下電競品牌XPG贊助NBA台裔球星林書豪旗下職業電競隊伍J.Storm，林書豪今天談及成立電競的初心，他說除了喜歡打電動，也希望扭轉在美國，愛打電動小孩是書呆子的刻板印象。

全球電競市場蓬勃發展，威剛科技旗下電競品牌XPG推出6大電競產品線，並贊助NBA台裔球星林書豪旗下職業電競隊伍J.Storm。

林書豪今天蒞臨贊助記者會現場，他表示，本身喜歡打籃球，也很喜歡打電動，覺得打電動是一個放鬆的方法，練球和比賽空擋也會即時關注電競選手和比賽情況，常常給予選手信心，對目前戰隊的戰績滿意，今年DOTA2差點打進世界賽，期許他們會持續進步。

目前J.Storm成軍屆滿兩年，戰隊成員分成兩支隊伍，分別專攻DOTA2和FORTNITE，並在國際賽事中屢創佳績，目前DOTA2世界排名第21名（北美第4名），並於今年4月的WSOE（the World Showdown of Esports）奪冠。

威剛科技28日舉行電競品牌XPG新品上市暨J.Storm戰隊簽約記者會，美國職業籃球聯盟（NBA）台裔球星林書豪（右3）準備簽名電競滑鼠墊，義賣所得將捐贈東泰高中電競專班。中央社記者鄭傑文攝 108年7月28日

威剛科技28日舉行電競品牌XPG新品上市暨J.Storm戰隊簽約記者會，威剛科技董事長陳立白（左）與美國職業籃球聯盟（NBA）台裔球星林書豪（右）出席並合影。中央社記者鄭傑文攝 108年7月28日

為什麼會成立電競戰隊，林書豪今天表示，一方面是因為他喜歡打電動，一方面也是希望能改變美國對打電動小孩的刻板印象，好像你喜歡打電動，就是個書呆子，或是聯想到「35歲還住在媽媽家、吃泡麵打電動」的刻板印象。

「我一直很喜歡打電動，但我也可以是一個好學生，也可以打籃球」，林書豪認為有一個電競戰隊，可以慢慢改變這個刻板印象，也希望照顧喜歡電競運動的年輕人。

林書豪今天也和台灣實況主陸子玄Lois以及黑貓老師上台體驗遊戲，面對強勁的對手，林書豪一開始雖然不熟悉玩法，但最後也連續擊殺多位對手，贏得比賽，但林書豪自謙說自己表現「還ok、我覺得打籃球比較容易」。

林書豪同時準備了簽名滑鼠墊，未來將進行公開義賣，義賣所得將提供給在英雄聯盟LSC校園聯賽拿下冠軍的東泰高中電競專班，盼培育更多電競新星。

威剛科技董事長陳立白指出，威剛長年投入國內外電競產業發展，除了電競硬體研發本業，也不遺餘力投入戰隊、賽事贊助及人才培育，積極推動電競產官學的合作，除了J.Storm外，XPG也持續在各國發掘具潛力的電競戰隊。（編輯：趙蔚蘭）1080728

影片來源：中央社

威剛科技旗下電競品牌XPG推出6大電競產品線，並贊助美國職業籃球聯盟（NBA）台裔球星林書豪旗下職業電競隊伍J.Storm，林書豪28日出席簽約記者會。中央社記者鄭傑文攝 108年7月28日

美國職業籃球聯盟（NBA）台裔球星林書豪（右）28日出席活動談及成立電競的初心，他說除了喜歡打電動，也希望扭轉在美國，愛打電動小孩是書呆子的刻板印象。中央社記者鄭傑文攝 108年7月28日