菸品案 北檢赴國安局訊問20名團購者

（中央社記者林長順台北29日電）台北地檢署偵辦菸品走私案，6名檢察官今天下午帶著檢察事務官，前往位於仰德大道的國安局，以證人身分訊問20名國安局參與團購菸品的人員，釐清訂購細節。

檢調偵辦私菸案，22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品及多項證物，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉等人。檢察官複訊後聲押吳、張獲准。

專案小組24日約談華航空品處小組長黃川禎，釐清菸品訂購細節，檢察官訊後諭令黃男新台幣20萬元交保。專案人員25日大舉搜索華航空品處、公關室、華膳空廚辦公室、保稅倉庫等地，扣得數十箱報表、清單。

專案小組週六、日過濾被告供詞、查扣卷證，並召開多次專案會議後，規劃本週起擴大約談相關人員。

檢方上午提訊在押的張恒嘉，訊問他所參與菸品走私細節，中午還押台北看守所。檢察官也發函國安局等單位，調閱人事調派、編制等與本案相關資料。

北檢2名主任檢察官、4名檢察官今天下午帶著檢察事務官，前往國安局，訊問20名參與採購菸品的國安局人員，釐清訂購細節。

另外，華航董事長謝世謙、資深副總經理羅雅美、空品部副總邱彰信日前被告發瀆職等罪，專案小組也不排除約談3人說明。（編輯：張銘坤）1080729