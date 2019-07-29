菸品走私案何時知情 蔡清祥：適當時候知道

（中央社記者劉世怡台北29日電）檢調偵辦國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，法務部長蔡清祥今天被問事前是否知情，何時得知訊息？蔡清祥指出，適當的時候，應該知道的時間，他就知道了。

蔡清祥今天出席表揚模範廉政人員活動時，媒體提問，菸品案檢調發動搜索約談，事前是否知情，是何時得知訊息？蔡清祥指出，適當的時候，應該知道的時間，他就知道了，辦案人員很辛苦，星期六日也沒休息，期許各界給予純淨辦案空間。

法界人士指出，偵辦個案，法務部長事前是否知情，這攸關於是否觸犯「洩密罪」及「偵查不公開」；法界人士也說，法務部長對於個案並沒有指揮監督的權限，只管理檢察行政事項，反而是檢察總長，基於檢察一體，才可指揮監督個案偵辦情形。

蔡清祥活動致詞時指出，時代在改變，政治經濟環境也與過去不同，廉政工作要隨著時代改變而調整，過去強調傳統的揭弊，現在應該要調整為風險的預警，重於預防而非事後的偵辦。

蔡清祥對廉政人員提出四項期許，分別是正人正己、優化溝通協調能力、協助查賄及反賄宣導、兼顧機關安全及公務機密維護。（編輯：張銘坤）1080729