中選會委員 行政院提名邱昌嶽等5人送立院審議

（中央社記者顧荃台北1日電）行政院今天表示，中選會1名委員出缺、4名委員任期將屆滿，依法提名東吳大學政治學系特聘教授黃秀端、內政部次長邱昌嶽等5人，已函請立法院審議。

行政院下午透過新聞稿表示表示，中央選舉委員會出缺委員1名，以及4位委員任期將於今年11月3日屆滿，依該會組織法第3條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。

行政院表示，提名5人分別為東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦，及成功大學政治學系副教授蒙志成，已函送立法院審查。

行政院指出，該次中選會委員提名，經行政院考量相關領域，遴選具法政相關學識及經驗的優秀人才擔任，任期均自108年11月4日起至112年11月3日止。提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定。盼立法院能儘早依法定程序完成審查。（編輯：林孟汝）1080801

黃秀端小檔案 年齡：63歲

現職：東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長

專長：憲法與憲政體制、選舉與投票行為、國會政治、比較政治、政治行為與政治文化

最高學歷：美國艾莫瑞大學政治學博士

主要經歷：東吳大學政治學系副研究員、東吳大學政治學系教授

邱昌嶽小檔案 年齡：54歲

現職：內政部常務次長

專長：內政業務

最高學歷：政治大學行政管理碩士

主要經歷：行政院外交國防法務處處長、內政部常務次長、總統府第二局局長

陳月端小檔案 年齡：58歲

現職：高雄大學財經法律學系教授

專長：法律

最高學歷：政治大學法律學系法學博士

主要經歷：高雄大學財經法律學系教授兼任教務長、高雄市政府法制局局長、台南市政府法

林超琦小檔案 年齡：48歲

現職：政治大學政治學系副教授

專長：比較制度分析、東亞政治經濟研究

最高學歷：美國史丹佛大學政治學博士

主要經歷：政治大學國際關係研究中心第二研究所約聘助理研究員、政治大學政治學系助理教授