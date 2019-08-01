中選會委員 行政院提名邱昌嶽等5人送立院審議
最新更新：2019/08/01 15:47
行政院1日公告中選會委會提名，為東吳大學政治學系特聘教授黃秀端（左）、內政部次長邱昌嶽（右）等5人。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃台北1日電）行政院今天表示，中選會1名委員出缺、4名委員任期將屆滿，依法提名東吳大學政治學系特聘教授黃秀端、內政部次長邱昌嶽等5人，已函請立法院審議。
行政院下午透過新聞稿表示表示，中央選舉委員會出缺委員1名，以及4位委員任期將於今年11月3日屆滿，依該會組織法第3條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。
行政院表示，提名5人分別為東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦，及成功大學政治學系副教授蒙志成，已函送立法院審查。
行政院指出，該次中選會委員提名，經行政院考量相關領域，遴選具法政相關學識及經驗的優秀人才擔任，任期均自108年11月4日起至112年11月3日止。提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定。盼立法院能儘早依法定程序完成審查。（編輯：林孟汝）1080801
黃秀端小檔案
- 年齡：63歲
- 現職：東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長
- 專長：憲法與憲政體制、選舉與投票行為、國會政治、比較政治、政治行為與政治文化
- 最高學歷：美國艾莫瑞大學政治學博士
- 主要經歷：東吳大學政治學系副研究員、東吳大學政治學系教授
邱昌嶽小檔案
- 年齡：54歲
- 現職：內政部常務次長
- 專長：內政業務
- 最高學歷：政治大學行政管理碩士
- 主要經歷：行政院外交國防法務處處長、內政部常務次長、總統府第二局局長
陳月端小檔案
- 年齡：58歲
- 現職：高雄大學財經法律學系教授
- 專長：法律
- 最高學歷：政治大學法律學系法學博士
- 主要經歷：高雄大學財經法律學系教授兼任教務長、高雄市政府法制局局長、台南市政府法
林超琦小檔案
- 年齡：48歲
- 現職：政治大學政治學系副教授
- 專長：比較制度分析、東亞政治經濟研究
- 最高學歷：美國史丹佛大學政治學博士
- 主要經歷：政治大學國際關係研究中心第二研究所約聘助理研究員、政治大學政治學系助理教授
蒙志成小檔案
- 年齡：48歲
- 現職：成功大學政治學系副教授
- 專長：政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意與選舉研究
- 最高學歷：美國德州大學奧斯汀分校政府系政治學博士
- 主要經歷：成功大學政治學系暨政治經濟學研究所助理教授