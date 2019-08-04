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柯文哲籌組台灣民眾黨3/27

郭台銘幕僚鬆口 首談郭柯王合作議題

最新更新：2019/08/04 12:04
永齡基金會執行長劉宥彤4日表示，如果鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（中）及前立法院長王金平（右）合作能讓國家更好，相信民眾會樂觀其成。（中央社檔案照片）
永齡基金會執行長劉宥彤4日表示，如果鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（中）及前立法院長王金平（右）合作能讓國家更好，相信民眾會樂觀其成。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北4日電）永齡基金會執行長劉宥彤今天表示，如果鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平及台北市長柯文哲合作能讓國家更好，相信民眾會樂觀其成，「但合作一定要牽扯到選舉，是有一點太多想法」。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天啟動下鄉之旅，而動向備受關注的郭台銘則在上午會見堅持參選到底的王金平，郭台銘辦公室昨天晚上也證實，郭台銘與柯文哲有短暫通電話。

對於郭台銘與王金平會面，又與柯文哲通話，遭質疑是在籌組三人聯盟，劉宥彤今天上午受訪表示，大家都是對國家具有影響力的人，彼此會面談有關富國利民事情，也不一定完全是跟選舉有關。

她說：「如果說合作能讓國家更好，相信所有民眾也都會樂觀其成，但是所謂的合作一定要牽扯到選舉，這是有一點太多的想法。」

至於未來是否會與柯文哲見面，劉宥彤表示，郭台銘並未交代要與柯文哲會面，目前也沒有這樣的計畫，郭台銘僅在電話中禮貌性寒暄時表示，「有機會拜訪」。

對郭台銘是否會跟韓國瑜會面，劉宥彤指出，會有郭韓會，但很多事情需要時機、方式，也要有一個過程。媒體緊接著詢問，是否有訊息已讀不回，劉宥彤說：「郭台銘並沒有使用line，沒有對韓國瑜傳來的訊息已讀不回的問題。」

此外，有媒體報導郭台銘不加入台灣民眾黨，規劃以無黨籍身分參選總統，劉宥彤說，目前沒有規劃參選，也沒有入黨的事情，純屬媒體臆測。（編輯：林淑媛）1080804

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