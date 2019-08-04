韓國瑜訪美日 孫大千：言之過早

國民黨總統參選人韓國瑜（前左）競選辦公室4日表示，韓國瑜訪日只是想法，根本沒有規劃，沒有所謂的取消。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北4日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千今天表示，韓國瑜訪日只是想法，根本沒有規劃，沒有所謂的取消，訪日、訪美都言之過早，若要出訪，將以僑胞為主，美國是主要考量。

有媒體報導，高雄市長韓國瑜取消訪日行程，孫大千在受訪時，先是澄清沒有所謂的取消訪日，韓國瑜的訪日行程只是一個想法，根本就還沒有開始進行，沒有訂時間，也沒有相關的規劃。

孫大千表示，當時會有訪日的想法，是以推動高雄市跟日本東京幾所大學的合作案為主，跟總統參選人的出訪，本來就不是同一件事。

孫大千指出，從現在開始到10月底，韓國瑜大概都不會有出訪的行程，因為颱風季節來臨，再加上登革熱疫情並未緩和，且高雄市議會即將在9月下旬開議，且出訪韓國瑜勢必要請假，可是卻沒這麼多假可以請，所以不管是訪日、訪美，都還言之過早。

孫大千表示，如果韓國瑜要出訪，一定是以僑胞為主，而美國相較日本等地，距離台灣較遠，不像日本僑界可以常回台灣交流，如果要安排僑界的行程，當然美國會是主要考量。

孫大千指出，未來所有的出訪行程，都以僑胞為主，如果有當地國家的官員、民意代表希望能夠跟韓國瑜會面，他們也非常樂意，但就是抱著交朋友的心態，而不是打算去哪邊面試。

另外，韓國瑜幕僚證實，韓國瑜在競選總部設立前，將在高雄市、台北市分別成立南、北競選辦公室處理基本業務，執行長由前國民黨立委林國正擔任，負責南辦，而孫大千、國民黨立委許淑華則擔任副執行長，負責北辦。

韓國瑜幕僚指出，北部辦公室除了負責與新聞媒體溝通外，也是韓國瑜競選團隊與國民黨中央的對口，請國民黨中常委姚江臨擔任窗口。除了明天將上任的發言人何庭歡外，未來北辦還會陸續進駐不同的工作小組成員。（編輯：鄭雪文）1080804