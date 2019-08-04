郭幕僚鬆口會有郭韓會 韓國瑜盼吳敦義出面整合

（中央社記者王承中、程啟峰台北4日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天表示，會有郭韓會，但很多事情需要時機、方式。高雄市長韓國瑜則說，盡最大誠意持續聯繫，盼國民黨主席吳敦義出面整合。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天啟動下鄉之旅，而動向備受關注的郭台銘昨天上午也會見堅持參選到底的前立法院長王金平，郭台銘辦公室昨天晚上也證實，郭台銘與台北市長柯文哲有短暫通電話。

至於郭台銘是否會跟韓國瑜會面，劉宥彤今天受訪表示，會有郭韓會，但很多事情需要時機、方式，也要有一個過程。

對於所謂的時機、方式與過程，劉宥彤不願鬆口，僅說，「等過幾天郭台銘跟大家見面後再說」。媒體詢問，韓陣營是否有持續聯絡，劉宥彤表示，目前沒有，因為他們也沒有跟韓陣營聯絡。

但近郭人士透露，雙方之間連條件都還沒談，對於特定媒體的態度，韓國瑜也都沒有表態，雙方要如何見面。

劉宥彤日前接受廣播媒體專訪時指出，郭台銘在國民黨總統初選時對韓國瑜釋出很多善意，也給了很多忠告。郭台銘不是無法接受韓國瑜，而是無法接受某媒體老闆。

韓國瑜下午在高雄一項私人行程接受媒體堵訪時說，會持續盡他最大的誠意持續與郭台銘及王金平保持密切聯繫，但期待吳敦義能出面整合「不一樣的、極有可能離開的黨員同志」，他認為以黨主席的高度出面整合效果會更好。

他又說，2020年讓無能的民進黨下台是藍營基層共同的心聲，基層也都不希望藍軍分裂，否則只會讓親者痛、仇者快。（編輯：蘇志宗）1080804