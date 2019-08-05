前國防部長馮世寬 接任退輔會主委

（中央社記者顧荃台北5日電）行政院發言人Kolas今天表示，新任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員，由前國防部長馮世寬接任。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午透過新聞稿表示，馮世寬軍職歷練完整，空軍官校48期畢業，熟稔國軍建軍備戰，國防轉型等規劃。從事軍職期間，對袍澤愛護有加，備受肯定。此外，馮世寬熟悉產業，具公司治理專長，空軍二級上將退伍後，先後曾擔任漢翔公司董事長、國防部部長、國防安全研究院董事長。對國防產業、國防科技有全盤了解，並展現對公司治理的專業能力。

Kolas說，馮世寬也熟悉國際事務，過去曾經駐美，歷任軍職更參與多項國際軍事事務交流，熟悉國際事務的推展。未來希望借重馮的國際事務能力，強化國際退伍軍人事務交流工作。

Kolas指出，馮世寬1945年生，學歷為三軍大學戰爭學院1987年班、三軍大學空軍學院1981年班、空軍軍官學校第48期。經歷包括國防安全研究院董事長、國防部部長、漢翔航空工業公司董事長、國防部參謀本部副總參謀長、空軍副總司令、空軍作戰部司令等。

Kolas說，退輔會的工作使命是讓現役或退役國軍官兵皆無後顧之憂，全心全力保國衛民。馮世寬接任退輔會主委後，行政院期許他秉持過去對袍澤的愛護，完善退伍軍人的就醫、服務照顧等措施，也希望借重他對公司治理的專業，強化就業、就學等專長培訓，協助退伍軍人展開下一階段的人生發展。（編輯：黃國倫）1080805