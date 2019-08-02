私菸案76人買7977條 邱國正：下重手記過調職

針對私菸案後續處理，國安局2日首度由局長邱國正（圖）召開記者會，他保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，相關主管、人員起碼記過以上。中央社記者謝佳璋攝 108年8月2日

（中央社記者游凱翔台北2日電）國安局今天公布私菸案細節，共76人涉案、7977條，國安局長邱國正今天表示，保證全案未釐清前調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」，相關主管、人員起碼記過以上，涉案者並調離現職。

國家安全局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，局長邱國正下午召開記者會表示，將直接督導侍衛室，但管考等行政庶務由總統府管理，並聯合編組至侍衛室、正副元首官邸警衛室督導。

邱國正強調，目前涉案人數、菸品數量大概都是正確的，細節部分將等到檢調調查完後才能更鉅細靡遺，但他可以保證，在全案未釐清前調查不會終止、不會有停止點，且究責層級也沒有上限。

「我不能講刀一揮哀鴻遍野，但我們會分區、分層」，邱國正表示，相關幹部起碼記過以上，如果涉案，還會調整職務。

邱國正表示，國安局的職責就是保護國家安全，下轄有情報搜集及研析、科技、特勤，每個部門都有其專業，特勤更是如此，因此進入國安局的人士都有經過身體狀況、智能、品格責任、榮譽等查核，代表人員是安全的。

但很不幸的是，此事件的發生可以檢驗部分人士的認知，「明明知道事情是不對，卻因為長年陋習，選擇了偏差的行為」，因此他會針對所有涉案人員下重手，相關主管、人員的懲處起碼記過以上，不會把不安全的人，放在需要維護安全的人旁邊。

針對總統「永和官邸」維安人員是否全員換血，特勤中心副指揮官周廣齊表示，他身為特勤副指揮官會負起整體維安工作，此事件發生迄今，國安局特勤中心共有19名涉案人員，只要是主管、副主管職，都已調整非主管職靜候調查。

總統警衛室、官邸涉案人員部分，因任務銜接的關係不能一刀裁撤，因此特勤中心已增加23名人員在永和警衛室，也有14名專職警衛官，每天支援永和警衛室勤務。

調查報告顯示，涉案人數部分，國安局政風處長劉異海指出，包含在押的吳宗憲、張恆嘉，目前共有76人涉案，而國安局共有25人，分別是局本部4人、特勤中心19人（含平安警衛室1人）、訓練中心2人；侍衛室49人（含吳宗憲、張恆嘉）；憲兵警衛大隊2人。

私菸數目部分，依國安局所查獲共7977條，國安局為2625條，包括局本部45條、特勤中心2340條（含平安警衛室250條）、訓練中心150條、侍衛室4902條、憲兵警衛大隊450條，私菸數量有落差的原因，因吳宗憲羈押禁見，詳細總數仍待檢方釐清。

根據涉案人數與私菸數目對照，平安警衛室有1人購買250條私菸。

調查報告指出，訂購的目的主要分為「自用（含贈與親友）」、「代購」及「部分代購部分自用」，至於是否有轉售情形，仍待檢調偵辦；付款方式以「現金」、「金融機構匯款」、「轉帳」方式向吳宗憲付款。

至於下一波懲處名單，邱國正僅表示，外界似乎希望「一棒打下去就皮開肉綻」，因此會視情況適時公布，但如果要他承諾公布的期限他做不到，因為有太多經驗顯示，公布後會導致更多的問題出現。（編輯：林興盟）1080802